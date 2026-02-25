“Cine e Vlad Gheorghe? Trebuie revocat”. Nou scandal în PNL, după ce consilierul lui Bolojan a cerut desființarea județului Ilfov

"Vlad Gheorghe ar trebui sancționat sau demis", a spus deputatul PNL. FOTO: Agerpres

Noi tensiuni au izbucnit în interiorul PNL, după ce consilierul lui Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a precizat că ar trebui organizat un referendum pentru desființarea județului Ilfov prin comasarea acestuia cu Bucreștiul. Declarațiile acestuia au generat critici din partea lui Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Bolojan din partid.

Deputatul PNL Ionuț Stroe a sugerat la Antena 3 CNN că Vlad Gheorghe nu are nicio legitimitate pentru a vorbi despre o astfel de temă înainte ca premierul Bolojan să o lanseze în spațiul public:

Întrebat despre tensiunile din PNL, Ionuț Stroe a răspuns: “În PNL nu se întâmplă nimic. Ce război?! Cine este Vlad Gheorghe? Pornesc de la această întrebare. În practica administrativă și în dreptul românesc, un consilier de stat nu poate vorbi liber sau dacă nu are mandat din partea premierului. Eu pe premier nu l-am auzit niciodată vorbind despre aceste idei care răzbat în spațiul public din gura acestui domn despre desființarea unor județe, mutarea unor oameni”.

Deputatul PNL a sugerat că Vlad Gheorghe ar trebui sancționat sau demis, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Ludovic Orban, fostul consilier al președintelui Nicușor Dan:

“Luați exemplu domnului Orban. Pentru idei personale exprimate public, în condițiile în care era consilier al președintelui Nicușor Dan a fost revocat din funcție. Deci ori răspundere disciplinară, ori revocare din funcție”.

Despre disputele dintre tabăra Bolojan și tabăra Hubert Thuma din PNL, Ionuț Stroe a precizat că ar trebui ca aceste discuții să aibă loc în interiorul partidului:

“Mi-ar plăcea ca lucrurile de genul ăsta să fie dezbătute în interior. În mod evident că avem opinii diferite, nu avem niciun fel de probleme, cu atât mai mult la PNL. Dacă vorbim despre această situație l-aș ignora pe acest domn Gheorghe, în condițiile în care este consilier de stat. Nu trebuie să vorbească despre asta un consilier de stat, care sare dintr-o barcă în alta, în condițiile în care încearcă să găsească un colac de salvare politică. Înțeleg că are și aspirații”.

Reacția lui Hubert Thuma

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat, marți seară, după ce Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, a cerut un referendum pentru „asimilarea Ilfovului în București” și "crearea unui singur București”.

Gheorghe, fost europarlamentar, și-a publicat mesajul pe Facebook.

Premierul Bolojan a fost întrebat, marți seară, după ședința de guvern, dacă susține propunerea consilierului său. El a răspuns că nu a avut timp să se uite „pe postări”.

„Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declarațiile subordonatului său la adresa administrației liberale din Ilfov și dacă este de acord cu această poziționare.

Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai județului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiți.

Aș putea și eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă și canalizare. Dar eu doresc colaborare și rezolvarea reală a problemelor”, a scris pe Facebook Huvert Thuma.