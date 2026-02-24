Hubert Thuma, după ce consilierul lui Bolojan a propus desființarea CJ Ilfov: Pot să postez 100 de poze cu străzi ciuruite în București

Hubert Thuma spune că e gata să publice poze cu străzile "ciuruite" din București, după ce consilierul lui Bolojan a propus desființarea județului Ilfov. Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat, marți seară, după ce Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, a cerut un referendum pentru „asimilarea Ilfovului în București” și crearea unui „crearea unui singur București”.

Gheorghe, fost europarlamentar, și-a publicat mesajul pe Facebook.

Premierul Bolojan a fost întrebat, marți seară, după ședința de guvern, dacă susține propunerea consilierului său. El a răspuns că nu a avut timp să se uite „pe postări”.

Replica lui Hubert Thuma, în continuare.

„Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declarațiile subordonatului său la adresa administrației liberale din Ilfov și dacă este de acord cu această poziționare.

Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai județului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiți.

Aș putea și eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă și canalizare. Dar eu doresc colaborare și rezolvarea reală a problemelor.

Hubert Thuma: Vorbește despre referendum un individ căruia cetățenii care nu l-au votat i-au spus să meargă acasă

Și, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverși consilieri fără expertiză. Vorbește despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetățenii care nu l-au votat, dar și foștii lui colegi de partid care au răsuflat ușurați când l-au văzut plecat.

O realitate incontestabilă ține de faptul că județul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureștiul în acest moment.

Cu infinit mai puține resurse decât Capitala, reușim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiții în infrastructură.

Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan.

Cu cifre, cu argumente, susțin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul (impozitul pe venitul gospodăriilor, n.r.) încasat în București. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureștiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetățean din zona metropolitană.

Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar crește de minimum trei ori.”

Ce a scris Vlad Gheorghe pe Facebook

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur Bucuresti, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a scris mai devreme în cursul zilei Vlad Gheorghe în mesajul care a provocat reacția lui Hubert Thuma.

Potrivit lui Gheorghe, desființarea Consiliului Județean Ilfov, condus de Thuma, ar aduce economii semnificative, care ar putea fi folosite direct pentru asfaltarea și deszăpezirea străzilor.

Totodată, consilierul prim-ministrului estimează că extinderea Bucureștiului ar reduce birocrația și ar elimina o parte dintre organismele inutile care funcționează ca asocieri între Capitală și Ilfov. Un alt efect ar fi dispariția baronilor locali care, potrivit lui Gheorghe, amenință blocarea proiectelor capitalei dacă nu li se satisfac interesele.

Acest nou episod ce pare a fi o luptă pentru putere a grupurilor din PNL a fost precedat de un altul, în care Ciprian Ciucu, aliat al lui Ilie Bolojan, i-a acuzat pe primarii din jurul Capitalei, implicit din Ilfov, că oferă călătorii gratis sau aproape gratis pe banii Bucureștiului.