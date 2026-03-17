Ursula von der Leyen acordă 189 de milioane de euro Republicii Moldova, după ce 24 de reforme-cheie au fost finalizate cu succes

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți acordarea a 189 de milioane de euro pentru Republica Moldova, după ce autoritățile de la Chișinău au finalizat 24 de reforme-cheie în cadrul Planului de creștere economică.

„Astăzi, în cadrul Planului de creștere economică al Moldovei, acordăm 189 de milioane de euro, ca urmare a finalizării cu succes a 24 de reforme-cheie.

Moldova avansează cu reformele într-un ritm record, consolidând încrederea investitorilor și remodelându-și viitorul”, a scris șefa Comisiei Europene, pe rețeaua X.

Today, as part of the Moldova Growth Plan, we are delivering €189 million following the successful completion of 24 key reforms.



Moldova is advancing reforms at record speed, boosting investor confidence and reshaping its future. pic.twitter.com/Mo9W016e1w — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2026

Tot marți, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a transmis că Republica Moldova a lansat negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare la Uniunea Europeană, marcând o etapă majoră în parcursul său european.

„Republica Moldova a lansat negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare la Uniunea Europeană.

Astăzi, țara noastră a făcut încă un pas concret pentru viitorul său european: au fost deschise negocierile tehnice și pentru ultimele trei grupuri de capitole de negociere: Competitivitate și creștere incluzivă, Agenda verde și conectivitate, precum și Resurse, agricultură și coeziune.

Pentru cetățenii Republicii Moldova, aceste negocieri nu sunt doar un proces tehnic, care se întâmplă la Bruxelles. Ele înseamnă schimbări reale aici, acasă: o economie mai puternică, investiții în drumuri și infrastructură modernă, un mediu mai curat, standarde alimentare mai sigure, educație mai bună și servicii publice de calitate, dacă ar fi să enumerăm doar câteva dintre standardele europene de care ne vom bucura în comunitățile noastre.

Faptul că negociem astăzi pe toate cele 33 de capitole este o recunoaștere a muncii depuse în ultimii ani și a încrederii pe care partenerii europeni o au în Moldova și în oamenii ei.

Urmează multă muncă pentru a realiza toate reformele. Dar direcția este clară. Moldova merge înainte, cu determinare, spre obiectivul său strategic: aderarea la Uniunea Europeană”, a scris Cristina Gherasimov, pe pagina sa de Facebook.

Republica Moldova și Ucraina au depus cererile de aderare la Uniunea Europeană la scurt timp după izbucnirea războiului declanșat de Rusia în 2022. În vara acelui an, Moldova a devenit țară candidată, iar după încă un an, statele membre au aprobat startul negocierilor.