O dronă a fost găsită pe un câmp din Republica Moldova. "Este activǎ și conține un dispozitiv explozibil"

O dronă cu încărcătură explozivă a fost găsită pe un câmp din satul Tudora, raionul Ștefan Vodă. Sursa foto: Facebook/Poliția Republicii Moldova

O dronă a fost descoperită marţi pe un câmp din Republica Moldova, aflat la aproape jumătate de kilometru de frontiera cu Ucraina, care a fost atacată în cursul nopţii trecute, au anunţat autorităţile moldovene. În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că drona era activă şi "conține un dispozitiv explozibil". Astfel, la faţa locului au ajuns şi geniştii care vor efectua o detonare controlată după ce toți localnicii din zonă vor fi evacuați.

Conform oficialilor din cadrul Poliţiei Republicii Moldova, drona a fost depistată astăzi pe câmp din satul Tudora, aflat în raionul Ștefan Vodă.

"(...) În continuare geniștii militari împreună cu colegii din structurile IGSU, IGPF și Serviciul de urgență vor efectua cercetările de rigoare și vor întreprinde măsurile de neutralizare. Protejarea populației este prioritatea noastră. Îndemnăm oamenii să fie calmi și să respecte recomandările autorităților", a transmis într-un comunicat Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

› Vezi galeria foto ‹

De la începutul invaziei armatei Ruse în Ucraina în urmă cu mai bine de patru ani, astfel de incidente sunt des întâlnire pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi în România.

De altfel, în noaptea de luni spre marți Federaţia Rusă a lansat un atac masiv asupra regiunii Odesa în noaptea de luni spre marți, avariind infrastructura industrială, portuară și energetică și provocând pene de curent în mai multe localități de pe coasta Mării Negre.

Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 55 rănite în atacuri rusești asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale pe 17 martie, potrivit publicaţiei The Kyiv Independent.

Rusia a lansat 178 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, a transmis Forța Aeriană, precizând că apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 154 dintre acestea. Cel puțin 22 de drone au reușit să evite sistemele de apărare și au lovit 12 locații.