Un deputat a demisionat din grupul parlamentar al PSD și a trecut la PNL. Iosif Jianu a fost ales pe listele S.O.S

Deputatul Iosif-Florin Jianu a anunțat, miercuri, că a demisionat din grupul parlamentar al PSD și va trece la grupul PNL. Parlamentarul a fost ales în 2024 pe listele partidului S.O.S România, condus de Diana Șoșoacă. El a demisionat anul trecut din S.O.S și a trecut la PSD.

„Subsemnatul, losif-Florin Jianu, ales în circumscripţia electorala nr.18 Galaţi, va rog sa luaţi act de faptul ca, începând cu data de 20 mai, îmi voi da demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat si îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal”, a transmis deputatul.

Iosif-Florin Jianu este la primul mandat de deputat. El a fost ales în 2024 pe listele S.O.S România și a fost membru al grupului parlamentar al partidului până în mai 2025, când a demisionat. Din iunie 2025 s-a alăturat grupului parlamentar al PSD, pe care îl părăsește acum, după un an.