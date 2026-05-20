Reacția Oanei Gheorghiu după ce fostul șef al ADR i-a făcut plângere la DNA: „Sper ca procurorii să analizeze urgent așa-zisele fapte”

1 minut de citit Publicat la 11:27 20 Mai 2026 Modificat la 11:27 20 Mai 2026

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat, la Antena 3 CNN, că plângerea depusă la Direcția Națională Anticorupție (DNA) împotriva ei de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) este „doar o perdea de fum”, menită să distragă atenția „de la starea în care arată azi digitalizarea statului român”.

Fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, a depus o plângere penală la DNA pe numele Oanei Gheorghiu. Acesta o acuză de presupuse presiuni exercitate pentru a favoriza încheierea de contracte cu grupul german Schwarz, companie care ar fi făcut anterior donații pentru fundația „Dăruiește Viață”.

Sesizarea vizează și compania Mastercard. La o zi după ce a avut o discuție cu reprezentanții Schwarz Group, vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o întâlnire și cu mai mulți reprezentanți ai Mastercard despre accelerarea digitalizării serviciilor publice din România.

La cinci luni de la această ședință, cu o zi înainte ca Guvernul Bolojan să fie demis de Parlament, Executivul a adoptat un memorandum cu Mastercard pentru servicii de asistență pentru portofelul digital european, potrivit dezvăluirilor făcute în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN.

Reacția Oanei Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins aceste acuzații drept un „fake news”. Într-un punct de vedere transmis redacției Antena 3 CNN, Gheorghiu a spus că plângerea depusă de Dragoș Vlad este „doar o perdea de fum” menită să acopere „starea în care arată azi digitalizarea statului român”, după patru ani în care acesta a condus ADR.

„Domnul Vlad are toată libertatea să depună orice plângere penală dorește. Sper ca procurorii să analizeze urgent așa-zisele fapte reclamate, astfel încât să putem închide acest fake news cât mai rapid.

Domnul Vlad a depus plângere la DNA, la patru luni de când susține că s-a simțit presat și doar ca urmare a faptului că a fost demis, după 4 ani la conducerea digitalizării României.

Această decizie a domnului Vlad este doar o perdea de fum, menită să distragă atenția publică de la starea în care arată azi digitalizarea statului român, după 4 ani de mandat al domniei sale”, a precizat Oana Gheorghiu.