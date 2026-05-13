Oana Gheorghiu, acuzată că a trimis e-mailuri către ADR și STS în favoarea nemților de la Schwarz. Cum explică ea intervenția

4 minute de citit Publicat la 21:05 13 Mai 2026 Modificat la 21:34 13 Mai 2026

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Agerpres

Oana Gheorghiu este acuzată de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, că a trimis de pe adresa de e-mail de vicepremier, doua mesaje către șefii ADR și Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), prin care îi întreba dacă sunt interesați de produsele grupului german Schwarz, care deține și Kaufland.

„În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), (…) vă rog să ne comunicați dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potențiale soluții, servicii sau capacități de interes”, scria Gheorghiu într-un email către ADR.

Ulterior, ea a observat greșeala și a retrimis un mail nou, în care își cerea scuze, deoarece a luat textul copy-paste din mail-ul trimis STS.

Foto: Antena 3 CNN

Mai mult, chiar și Irinel Darău, Ministrul Economiei, a trimis asemenea mail-uri. În mail-ul trimis de Darău către ADR, se precizează următoarele:

„În data de 19 ianuarie 2026 va avea loc la Palatul Victoria o întâlnire de lucru a Guvernului cu Grupul Schwarz. (...) Vă rog să ne transmiteți până miercuri, 14.01.2026, ora 14:00, prin e-mail, tabelul atațat completat și o prezentare succintă despre obiectivele ADR pentru anul acesta.

Am rugămintea ca prezentarea să fie o analiză calitativă, nu un raport tehnic sau de status PNRR, scopul fiind de identificare a soluțiilor și suportului necesar pentru înlăturarea blocajelor”.

Foto: Antena 3 CNN

Președintele demis al ADR, Dragoș Vlad, a confirmat, miercuri seară la Antena 3 CNN, că au avut loc discuții cu reprezentanții Schwarz chiar în biroul vicepremierului Gheorghiu.

„Prima parte a fost de cunoaștere și de prezentare a companiei, unde au participat Oana Gheorghiu, Darău, consilierul lui Darău și consilierul lui Gheorghiu, actualul președinte ADR, colegi de la STS, eu împreună cu secretarul general ADR și membri din afara Guvernului. Vorbim de întâlnirea de pe 19 ianuarie”, a spus Vlad la emisiunea Decisiv.

În plus, el spune că au avut loc discuții chiar în biroul Oanei Gheorghiu.

„Ați vorbit direct cu vicepremierul Oana Gheorghiu despre companie și despre contracte pentru firma Schwarz?

Da, a fost o discuție într-un birou de întâlniri oficiale, respectiv în biroul domniei sale, pe 19 ianuarie.

Pe 19 ianuarie, Oana Gheorghiu vorbește în biroul său cu dumneavoastră despre contracte pentru firma Schwarz?

Da, împreună cu reprezentantul Schwarz, consilierul onorific al lui Darău și actualul președinte al ADR.

Ce ați discutat despre contracte?

Despre contracte nu, ci despre posibilitatea de a avea alături, în procesul de transformare digitală, această companie, în contextul administrării infrastructurii de cloud și al migrării. Erau curioși de modul în care reușim să administrăm această infrastructură de cloud, iar sentimentul era că suntem în inferioritate, părerea mea personală”, a spus Dragoș Vlad.

Mai mult, s-ar fi făcut și sugestii subtile pentru contractarea Grupului Schwarz.

„Vi s-a sugerat de Oana Gheorghiu sau de reprezentanții Schwarz să încercați să găsiți un proiect prin care compania să se alăture statului român?

O sugestie directă nu, însă discuția a avut loc după atacul cibernetic asupra Ghiseul.ro, de la începutul lunii ianuarie, când au existat probleme în momentul în care utilizatorii se logau pe platformă. Acuzațiile au vizat și platforma, despre care s-a spus că ar fi fost un sistem instabil. În realitate, sistemul a fost stabil. Astfel de platforme necesită îmbunătățiri, acestea sunt prevăzute în investiția de migrare în cloud, unde avem deja operatori economici aflați sub contract.

Adică vi s-a spus că nu sunteți în stare să gestionați o astfel de platformă și că aveți nevoie de ei?

Da, ceva de genul acesta. Membrii din ședință au spus asta și mi-au dat exemplul Ghiseul.ro

Puteți spune că au fost presiuni să dați contracte către Schwarz?

Nu cu subiect și predicat, însă scopul întâlnirii a fost pe ideea că nu suntem capabili să gestionăm cloudul și că nu suntem capabili să gestionăm o situație de criză de acest gen”, a mai spus fostul șef ADR.

Dragoș Vlad a fost demis de la șefia ADR pe 4 mai, când Oana Gheorghiu îl acuza, pe Facebook, de „eșecuri operaționale în infrastructura critică, gestiune financiară defectuoasă, întârzieri și nerespectarea legii în proiecte majore, comunicare publică alarmistă și eronată, insubordonare și opacitate instituțională, lipsă de comunicare interinstituțională și lipsă de atenție la experiența cetățeanului cu platformele statului.

Pe 10 martie, premierul Ilie Bolojan se întâlnea, la Palatul Victoria, cu Gerd Chrzanowski, directorul executiv al Schwarz Group. Discuțiile au vizat oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare din România, precum și promovarea producătorilor români pe piețele europene, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului transmis după întâlnire.

”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, afirma Bolojan, după întâlnire.

Din partea Guvernului, împreună cu premierul Ilie Bolojan au participat la întrevedere vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

Răspunsul Oanei Gheorghiu

„Demersul de a transmite către unele instituții o întrebare privind eventuale nevoi sau domenii de interes nu reprezintă nici trafic de influență, nici recomandare de achiziție, nici vreo formă de presiune.

În ceea ce priveşte insinuarea unei legături între acest subiect şi organizația Dăruieşte Viaţă, ea este complet lipsită de temei. Pentru construcţia primului spital ridicat în România exclusiv din donații private au contribuit peste 10.000 de companii, iar Kaufland este doar una dintre acestea.

A sugera că acest fapt ar avea vreo legătură cu un demers instituțional de digitalizare este o speculație complet nefondată”, a fost răspunsul vicepremierului.