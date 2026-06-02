O femeie face 14 facultăți în același timp și are și un loc de muncă: ”Am, desigur, și o viață privată”

2 minute de citit Publicat la 23:45 02 Iun 2026 Modificat la 23:55 02 Iun 2026

Tânăra își dorește să devină cercetător interdisciplinar. Foto: Getty Images

În timp ce mulți studenți consideră dificilă finalizarea unei singure facultăți, o tânără din Viena a ales un parcurs academic ieșit din comun: urmează simultan nu mai puțin de 14 programe universitare.

Carolyn, în vârstă de 32 de ani, studiază domenii dintre cele mai diverse, de la Științe Politice, Sociologie și Filosofie până la Astronomie, Economie, Drept și Lingvistică.

Motivul pentru care și-a asumat această provocare este unul clar. Ea își dorește să devină cercetător interdisciplinar, o profesie care presupune înțelegerea și conectarea mai multor domenii de cunoaștere.

Cum arată o zi obișnuită

Pentru a face față unui program atât de încărcat, Carolyn spune că organizarea timpului este esențială.

„Este nevoie de un management foarte bun al timpului, iar programul cursurilor reprezintă o adevărată provocare”, a declarat ea pentru publicația austriacă Heute.

Ziua ei începe, de regulă, în jurul orei 8:00 și se poate încheia abia la 18:00 sau chiar 20:00. Un avantaj important este faptul că multe cursuri sunt înregistrate și pot fi urmărite ulterior.

Cu toate acestea, tânăra susține că nu a renunțat la viața personală.

„Am, desigur, și o viață privată. De obicei mă întâlnesc cu prietenii târziu seara sau în weekend”, spune ea.

Lucrează și în timpul studiilor

Pe lângă cele 14 programe universitare, Carolyn lucrează și ca asistent universitar, iar în plus acceptă diverse joburi destinate studenților pentru a-și suplimenta veniturile.

Sprijinul familiei și al partenerului său joacă un rol important în menținerea acestui ritm.

„Prietenii mei spun că am înnebunit”, povestește ea râzând. „Dar mie îmi place ceea ce fac, iar în cele din urmă se bucură și ei pentru mine.”

Temeri legate de viitorul învățământului superior

Entuziasmul ei este însă umbrit de planurile autorităților austriece privind reducerea finanțării universităților. Carolyn se teme că eventualele taxe universitare suplimentare i-ar putea afecta serios proiectele academice.

„Acum trebuie să aștept și să văd ce vor decide politicienii”, spune ea.

În cel mai pesimist scenariu, costurile suplimentare ar putea-o obliga să renunțe la o parte dintre cele 14 programe de studiu. De asemenea, ea se teme că reducerile bugetare ar putea duce la diminuarea numărului de cursuri și de cadre didactice, ceea ce ar afecta calitatea educației.

„Mă simt nesigură și mă întreb cum va arăta viitorul. Am impresia că studenții sunt lăsați deoparte. Ni s-au făcut anumite promisiuni când am început studiile, iar acum există riscul ca acestea să nu mai poată fi respectate”, afirmă tânăra.

Cu toate acestea, Carolyn nu ia în calcul să renunțe la visul său.

„Sunt foarte motivată”, spune ea. Iar această motivație este, pentru moment, cea care o ajută să continue unul dintre cele mai ambițioase parcursuri academice din Austria.