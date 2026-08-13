Calendar Bac 2027. Probele de competențe au loc în aprilie, iar cele scrise încep pe 14 iunie. Reguli noi introduse de anul viitor

Calendar Bac 2027 FOTO: Getty Images

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică calendarul pentru examenul de Bac 2027 și metodologia metodologia de organizare și desfășurare a examenului. Potrivit proiectului, au apărut modificări la model de corectare, cum s-a întâmplat și la examenul de Evaluarea Națională 2027.

Calendar Bac 2027, sesiunea iunie – iulie 2027

5-9 aprilie 2027 Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor A, B, C, D din cadrul examenului national de bacalaureat – 2027

12-14 aprilie 2027 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

14-16 aprilie 2027 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19-21 aprilie 2027 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

21-23 aprilie 2027 Evaluarea competențelor digitale – proba D

31 mai – 4 iunie 2027 Susținerea probelor A,B,C,D din cadrul examenului național de bacalaureat – 2027 pentru elevii prevăzuți la art. 18 alin. (4) din ordin

31 mai – 4 iunie 2027 Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen

4 iunie 2027 Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a

14 iunie 2027 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

15 iunie 2027 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

17 iunie 2027 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

18 iunie 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23 iunie 2027 Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

24-25 iunie 2027 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

28 – 30 iunie 2027 Soluționarea contestațiilor

1 iulie 2027 Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bac 2027, sesiunea iulie-august (sesiunea de toamnă)

12-19 iulie 2027 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

2-3 august 2027 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

3-4 august 2027 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

4-5 august 2027 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5-6 august 2027 Evaluarea competențelor digitale – proba D

9 august 2027 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

10 august 2027 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

11 august 2027 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

12 august 2027 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

17 august 2027 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

18-19 august 2027 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2027 Soluționarea contestațiilor

23 august 2027 Afișarea rezultatelor finale

Regulă nouă pentru evaluarea lucrărilor la Bac 2027

Potrivit unui comunicat al MEC, principalele modificări au în vedere creşterea acurateţii procesului de evaluare în cazul evaluării lucrărilor scrise.

La Bacalaureat 2027, în situaţia în care platforma dedicată evaluării digitalizate semnalează o diferenţă mai mare de un punct, la oricare dintre probele scrise, între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, şi aceştia sunt notificaţi automat în vederea reanalizării punctajelor.

În cazul în care diferenţa de notare se menţine în urma reanalizei lucrării, lucrarea va fi transmisă automat şi aleatoriu către alţi doi profesori evaluatori pentru reevaluare.

Reguli noi și la contestații

În cazul etapei de soluţionare a contestaţiilor, în situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de un punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, evaluatorii sunt notificaţi automat în vederea reanalizării punctajelor acordate.

Dacă şi după faza de reanalizare se constată o diferenţă de notare mai mare de un punct (faţă de 1,5p în prezent), în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este reevaluată de către alţi doi profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea anterioară a lucrării, cu respectarea procedurii de evaluare şi cu acces la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

Atât la contestaţiile depuse la Evaluarea naţională, cât şi la examenul naţional de Bacalaureat, în ultimă fază a etapei de soluţionare a contestaţiilor a fost introdus accesul la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

Conform actualelor propuneri de calendare se menţine posibilitatea vizualizării lucrărilor scrise după afişarea rezultatelor iniţiale şi înainte de contestaţii. Depunerea contestaţiei nu este condiţionată de vizualizarea lucrării.

După etapa de consultare, forma finală a documentelor va fi aprobată prin ordin de ministru, în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.