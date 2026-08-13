Calendar Evaluarea Națională 2027. Zilele în care se susțin probele, reguli noi pentru corectarea lucrărilor și contestații (proiect)

Calendar Evaluarea Națională 2027 FOTO: Getty Images

Calendarul pentru Evaluarea Națională 2027, de la finalul clasei a VIII-a, metodologia de organizare și desfășurare a examenului au fost publicate în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Probele vor fi susținute după ce elevii vor intra în vacanța de vară, structura anului școlar 2026-2027 fiind aprobată anterior de MEC.

Calendar Evaluarea Națională 2027

Conform calendarului aflat în consultare publică, probele de la Evaluarea Națională 2027 pentru absolvenții clasei a VIII-a vor avea loc la sunt propuse astfel:

7–11 iunie 2027 - Înscrierea la Evaluarea Națională;

11 iunie 2027 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

15 iunie 2027 - Finalizarea încărcării în aplicația informatică EVNAT a datelor tuturor candidaților la Evaluarea Națională și verificarea lor;

22 iunie 2027 - Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2027 - Matematică – probă scrisă;

25 iunie 2027 - Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 iunie 2027 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

1–2 iulie 2027 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

3–6 iulie 2027 - Soluționarea contestațiilor;

7 iulie 2027 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Calendar simulare Evaluarea Națională 2027

Simularea Evaluării Naționale 2027 va avea loc în perioada 16-18 martie 2027, iar rezultatele vor fi publicate pe 30 martie:

16 martie 2027 - Limba și literatura română – probă scrisă;

17 martie 2027 - Matematică – probă scrisă;

18 martie 2027 - Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 martie 2027 - Comunicarea rezultatelor.

Procedură nouă la corectarea lucrărilor de la Evaluarea Națională 2027

Potrivit unui comunicat al MEC, principalele modificări la ambele concursuri (Evaluarea Națională și Bacalaureat) au în vedere creşterea acurateţii procesului de evaluare în cazul evaluării lucrărilor scrise.

Pentru Evaluarea Naţională, la o diferenţă mai mare de un punct la limba şi literatura română şi limba şi literatura maternă, respectiv de 0,50 puncte la matematică, între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, aceştia sunt notificaţi automat în vederea reanalizării punctajelor acordate, etapă nou introdusă în procesul de evaluare iniţială.

În cazul în care diferenţa de notare se menţine în urma reanalizei lucrării, lucrarea va fi transmisă automat şi aleatoriu către alţi doi profesori evaluatori pentru reevaluare.

Reguli noi și pentru soluționarea contentațiilor

În cazul etapei de soluţionare a contestaţiilor, la Evaluarea naţională, pentru fiecare lucrare la care se constată o diferenţă mai mare de un punct, în plus sau în minus, între nota obţinută la evaluarea iniţială şi cea obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor, evaluatorii sunt notificaţi automat în vederea reanalizării punctajelor acordate.

În cazul în care după reanalizare diferenţa se menţine, lucrarea este supusă unei noi reevaluări, realizate de alţi doi profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea anterioară a lucrării, cu respectarea procedurii de evaluare şi cu acces la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

Potrivit sursei citate, atât la contestaţiile depuse la Evaluarea naţională, cât şi la examenul naţional de Bacalaureat, în ultimă fază a etapei de soluţionare a contestaţiilor a fost introdus accesul la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

Conform actualelor propuneri de calendare se menţine posibilitatea vizualizării lucrărilor scrise după afişarea rezultatelor iniţiale şi înainte de contestaţii. Depunerea contestaţiei nu este condiţionată de vizualizarea lucrării.

După etapa de consultare, forma finală a documentelor va fi aprobată prin ordin de ministru, în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.