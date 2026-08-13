Mugur Isărescu: „Deciziile Fitch și Moody's au fost cele corecte, nu au fost o concesie”. Avertismentul pentru politicieni

Toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară au o perspectivă „negativă” asociată ratingului suveran al României. Foto: Agerpres

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a declarat că deciziile agențiilor Fitch și Moody's de a menține ratingul de țară al României au fost „cele corecte”, în niciun caz „un hatâr, o binefacere, o concesie”. Oficialul a declarat că ar fi fost „prea mult” o decizie de retrogradare, având în vedere că țara noastră a luat măsuri care au dus la o scădere a deficitului cu 2%. El a adăugat, totuși, că, în timp ce tensiunile sociale și politice sunt de așteptat, declarațiile hazardate trebuie „cântărite mai bine, altfel o pățim”, iar corecția fiscală trebuie să continue.

Mugur Isărescu a declarat că ambele agenții de rating au luat decizia corectă, iar procesul de evaluare a fost unul „absolut normal”, în niciun caz nu au fost făcute concesii României.

„Deciziile finale pe care le-au dat și Fitch și Moody's au fost cele corecte. Nu au fost un hatâr, o binefacere dată României. (...) Nu a fost vorba de o concesie. Procedura este cea absolut normală. (...) Decizia este cea normală, se putea ca o țară care a făcut o corecție fiscală de 2 și ceva la sută să o sancționezi în acest fel? Era prea mult.

Nici să spui au probleme sociale și politice. Când faci o corecție de 2% din PIB e de așteptat să ai tensiuni sociale și politice, nu e o treabă ușoară, este majoră și trebuie să ne obișnuim cu mărimea cifrelor.

Este adevărat însă că echipele de negociere de la Ministerul Finanțelor, de la Consiliul Fiscal și de la Banca Națională s-au dovedit foarte profesioniste și le adresez felicitări. Mai ales că e o generație care ne urmează nouă veteranilor. Eu lucrez cu agențiile de rating din 1992, nu am mai fost vârful, am stat pe lângă dânșii, au făcut față, îi felicit”, a spus guvernatorul BNR.

Șeful Băncii Naționale a adăugat însă că declarațiile politice hazardate sunt mai periculoase decât tensiunile sociale sau politice generate de luarea efectivă a unei măsuri.

„Decizia de la ambele agenții este una corectă de menținere. Acum, există un lucru care trebuie să ne dea de gândit, apropo și de intrarea în zona euro în 2014. În situații din acestea dificile, vorbele, mai ales dacă sunt spuse la un anumit nivel, sunt mai tari decât faptele. Deci atenție la declarații. În aprilie-mai se spunea gata, reducem TVA-ul.

Bineînțeles că cei de la agenții întrebau care este perspectiva? Ei se adresează unor investitori și își pun credibilitatea lor pentru România, nu? România va continua procesul, nu va face greșeli în continuare”, a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR a atras atenția că procesul de corecție fiscală început de România anul trecut trebuie să continue.

„Nu e vorba numai de decizii, e vorba și de cuvinte, care trebuie cântărite mai bine atunci când sunt spuse. Altfel o să o pățim. Nu avem neapărat pe ce am făcut, avem un exces de aprecieri, nu toate binevenite, în domeniul public. Trebuie să continuăm această corecție”, a spus Isărescu.

Agenția Moody's a anunțat, la finalul săptămânii trecute, că a decis să mențină ratingul de țară atribuit României la „Baa3”, cu perspectivă negativă. Agenția a avertizat că planul de reducere a deficitului și contextul politic rămân principalele riscuri la adresa economiei României.

„Acest context politic fragmentat crește riscul unei încetiniri a consolidării fiscale. Lunile următoare vor fi importante în evaluarea capacității României de a menține sprijinul politic pentru o ajustare fiscală prelungită și de a implementa măsuri structurale care ar sprijini stabilizarea datoriei și ar îmbunătăți accesibilitatea datoriei în timp”, a precizat Moody's.

Toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă „negativă” asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria „junk” (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

Conferința de presă susținută de guvernatorul BNR poate fi urmărită integral aici: