Alertă de West Nile în Grecia: Sunt zeci de cazuri noi, dar și decese. Cele mai afectate zone

Alertă de West Nile în Grecia. Sursa colaj foto: Getty Images

Autoritățile sanitare din Grecia sunt în alertă după o creștere rapidă a numărului de infecții cu virusul West Nile. Numai în ultima săptămână au fost raportate 45 de cazuri noi cu transmitere locală, iar Attica este zona cea mai afectată, scrie Euronews.

Potrivit celui mai recent raport al Organizației Naționale de Sănătate Publică din Grecia (EODY), până la 12 august 2026 au fost confirmate în total 110 cazuri de infectare cu West Nile dobândite pe teritoriul țării. Dintre acestea, 81 au avut manifestări la nivelul sistemului nervos central, precum encefalită, meningită, meningoencefalită sau paralizie flască acută, iar alte 29 au avut forme mai ușoare sau fără afectare neurologică.

Ritmul în care cresc cazurile este unul dintre principalele motive de îngrijorare: cele 45 de infecții raportate într-o singură săptămână reprezintă o parte importantă din totalul înregistrat de la începutul sezonului de transmitere din acest an.

Nouă decese și 16 pacienți la terapie intensivă

Până la 12 august au fost raportate nouă decese în rândul pacienților care au dezvoltat manifestări neurologice. Toate persoanele care au murit aveau peste 65 de ani, cu o vârstă mediană de 82 de ani.

Alți 35 de pacienți erau încă internați: 19 în secții obișnuite și 16 la Terapie Intensivă. În total, 61 de persoane fuseseră externate, iar cinci cazuri nu au necesitat spitalizare. Vârsta mediană a pacienților cu afectare a sistemului nervos central este de 73 de ani, însă cazurile grave au fost înregistrate la persoane cu vârste cuprinse între 19 și 91 de ani.

Cele 110 cazuri confirmate în laborator nu arată neapărat dimensiunea reală a răspândirii virusului. EODY amintește că un studiu seroepidemiologic realizat în 2010 indica aproximativ 140 de persoane infectate, cu simptome ușoare sau fără simptome, pentru fiecare caz de West Nile cu afectare a sistemului nervos central. Cu alte cuvinte, cazurile grave identificate oficial reprezintă doar o parte din circulația reală a virusului în populație.

Attica, zona cea mai afectată

Virusul circulă în prezent în 39 de municipalități, din 14 unități regionale și patru regiuni: Attica, Tesalia, Macedonia Centrală și Peloponez.

În Attica au fost afectate zone din estul regiunii, precum și sectoarele de nord, vest, centru și sud ale Atenei, dar și Pireu. În afara Atticăi, au fost raportate cazuri în Karditsa, Larissa, Trikala, Imathia, Salonic, Pella, Serres și Laconia.

EODY avertizează că în Attica circulația virusului este deosebit de intensă în acest an, cu un număr mai mare de cazuri în anumite localități.

Estul Atticăi este printre zonele cele mai afectate. În Spata-Artemida au fost raportate 11 cazuri cu afectare neurologică și două fără astfel de manifestări, iar în Markopoulo Mesogaias opt cazuri cu afectare a sistemului nervos central și alte trei forme mai ușoare. În Vari-Voula-Vouliagmeni au fost înregistrate șapte cazuri, iar alte infectări au fost raportate în Pallini, Agia Paraskevi, Acharnes, Chalandri, Glyfada și municipiul Atena.

Autoritățile urmăresc și zone în care nu au fost raportate până acum cazuri la oameni, dar care au fost clasificate drept „zone cu risc ridicat” Printre acestea se numără Kifisia, Iraklio, Filothei-Psychiko și Metamorfosi, în nordul Atenei, Kallithea și Nea Smyrni, în sud, Nea Filadelfeia-Nea Chalkidona și Dafni-Ymittos, în centru, dar și Amfipoli, Naousa și Delta.

Clasificarea se bazează pe apropierea de zone deja afectate, caracteristicile geografice și datele epidemiologice actuale și istorice.

Virusul a fost depistat și la cai

Supravegherea veterinară arată că West Nile circulă și în alte zone. Până la 12 august, infecții recente la cai au fost confirmate în cinci localități din Attica de Est, Drama, Preveza și zona metropolitană Salonic.

Potrivit autorităților, identificarea virusului la cai reprezintă un indiciu important că acesta circulă și în regiunile respective.

EODY a intensificat sistemul de supraveghere epidemiologică, folosit în Grecia încă din 2010. Fiecare caz raportat este investigat în maximum 24 de ore, prin discuții cu medicii și cu pacientul, pentru a stabili locul probabil al infectării, factorii de risc și gravitatea bolii.

În cazul pacienților internați, evoluția este umărită zilnic. Autoritățile țin legătura permanent și cu laboratoarele care fac testări pentru West Nile, iar unitățile medicale primesc informări suplimentare atunci când apar cazuri într-o anumită zonă.

West Nile este deja considerat prezent constant în Grecia

Combaterea țânțarilor rămâne una dintre principalele măsuri de prevenție. Ministerul grec al Sănătății a transmis încă din martie instrucțiuni pentru programele locale de control al țânțarilor, iar EODY le-a cerut regiunilor și municipalităților să intensifice intervențiile în zonele unde apar cazuri.

Autoritățile folosesc și capcane pentru țânțari, care sunt apoi testați pentru prezența virusului. Sistemul funcționează ca o avertizare timpurie, înainte sau în paralel cu apariția cazurilor la oameni. Pentru 2026 a fost extinsă rețeaua de supraveghere, cu puncte de colectare în mai multe regiuni și colaborări între universități, institute de cercetare și instituții publice.

Autoritățile nu tratează actualul val de cazuri ca pe un fenomen izolat. Infecții cu West Nile au fost raportate în Grecia între 2010 și 2014 și apoi în fiecare an din 2017 până în 2025, în special vara și toamna.

EODY consideră că apariția aproape anuală a cazurilor arată că virusul s-a stabilit în Grecia, așa cum s-a întâmplat și în alte țări europene. Pentru următoarele săptămâni sunt așteptate noi infectări, atât în zonele deja afectate, cât și posibil în alte regiuni.

Autoritățile spun că nu poate fi anticipat cu precizie unde se va răspândi virusul și recomandă măsuri de protecție împotriva țânțarilor indiferent dacă oamenii locuiesc sau nu într-o localitate în care au fost deja confirmate cazuri.

EODY indică trei măsuri esențiale pentru limitarea răspândirii: supravegherea epidemiologică, combaterea rapidă și eficientă a țânțarilor și protecția individuală împotriva înțepăturilor.