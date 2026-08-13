Mugur Isărescu, despre trecerea la euro: Decizia e luată. „În 2011 am ajuns și la detalii pe unde să intre mașinile cu numerar în țară"

Guvernatorul BNR a explicat că trecerea la zona euro este un „proces politic și social”. Sursa foto: Getty Images

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că nu poate estima în cât timp ar putea intra și România în zona euro. Oficialul a avertizat că mai întâi trebuie să atingem ținta de deficit sub 3% din PIB „pentru că de acolo se trag toate”. Isărescu a spus că au mai existat discuții încă din 2011, chiar avansate, privind trecerea la euro, dar s-au schimbat prioritățile politice și țara a ajuns din nou cu un deficit foarte ridicat. Totuși, guvernatorul BNR a declarat că România va face acest pas, „decizia este luată”.

„Nu avem altă alternativă! Așa am semnat, trebuie să trecem la euro când condițiile sunt îndeplinite. Decizia e luată. Dar nu avem niciun criteriu îndeplinit”, a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR a explicat că trecerea la zona euro este un „proces politic și social”, iar România a ieșit în evidență printr-o instabilitate legislativă în domeniul fiscal „remarcabilă”.

„Nu pot să spun. Trebuie mai întâi să ajungem la sub 3% deficitul pentru că de acolo se trag toate. Și deficitul extern, după mine, unii spun spun că mai trebuie și la competitivitate. Mai judecăm. Și inflația, o parte din inflație, când ai deficit de 9% nu poți să spui că e ușor să combați inflația numai cu politică montară.

Și în plus...ceea ce este foarte important, o instabilitate legislativă în domeniul fiscal „remarcabilă”. De câte ori ne-am dus în sus, în jos, ia să ne aducem aminte. Trebuie mai multă seriozitate. Probabil câțiva ani buni ne trebuie ca să ajungem cu fiscalitatea unde trebuie, oricum după alegerile din 2028”, a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR a adăugat că nu este prima dată când au loc astfel de discuții și când Banca Națională se pregătește pentru trecerea la euro. Declarațiile lui Isărescu vin în contextul în care Nicușor Dan a anunțat că există unui „acord de principiu între partide” cu privire la adoptarea monedei euro.

„Noi, în 2011-2012, în discuții, am ajuns și la detalii precum pe unde să intre mașinile cu numerar în țară. S-a întrerupt discuția în 2018, când altele au devenit prioritățile. Băsescu a avut proiectul în 2014, s-au îndeplinit criterii, iar noi am contribuit.

În 2013-2024, contextul extern nu a fost favorabil, criza Greciei etc. Se vorbea inclusiv despre desființarea zonei euro! Pe plan intern, transmit semnal: din 2015 a început cursa „care reduce mai mult impozitele și taxele?”. S-a ajuns iar la deficit!

Suntem gata să scoatem de la naftalină structura organizatorică de secretariat. Dar trecerea la euro nu e facilă, e un proces politic și social, nu putem să o facem singuri. Putem contribui la formarea corectă a noului parcurs. Nu avem altă alternativă! Așa am semnat, trebuie să trecem la euro când condițiile sunt îndeplinite. Decizia e luată. Dar nu avem niciun criteriu îndeplinit”, a spus șeful Băncii Naționale.

Guvernatorul BNR a declarat că prioritatea statului în acest moment trebuie să fie realizarea corecției fiscale.

„Prioritatea e să facem corecție fiscală, să rezistăm, să o păstrăm. Dacă nu o păstrăm, nici nu putem intra în mecanismul cursurilor de schimb. Trebuie să stai așa, drept, doi ani în mecanism, fără să faci schimbări”, a spus el.

De altfel, el a declarat că situația cursului de schimb este „sensibilă”, iar în ultimul an au fost două deprecieri semnificative ale leului în raport cu euro. „Intervențiile noastre nu au fost așa de mari cum s-a scris, cursul plutește pe unde trebuie”.

„În ceea ce privește competitivitatea de preț, știți că sunt discuții îndelungate. Cred că nu mai avem probleme deosebite, după cele două deprecieri ale cursului euro. În mai puțin de 12 luni au fost două deprecieri semnificative, urmate de o relativă stabilitate. Nu am ajuns la mișcările pe care le are forințul unguresc sau coroana cehă, dar nu mai avem nici stabilitatea de dinainte a cursului. Cursul este mai flexibil”, a spus Isărescu.