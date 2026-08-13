CNA anunță că TikTok a eliminat toate videoclipurile cu „ambulanța neagră”: „Subiectul nu mai este prezent în platformă”

1 minut de citit Publicat la 11:56 13 Aug 2026 Modificat la 12:11 13 Aug 2026

Atacul de la Cluj asupra unei ambulanțe a fost alimentat de teoria conspirației cu "ambulanţa neagră". FOTO: Facebook MAI

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a transmis, joi, că TikTok a eliminat toate videoclipurile și mesajele care făceau referire la „ambulanța neagră”, în urma solicitării depuse marți. „Subiectul «ambulanța neagră» nu mai este prezent în platformă”, a transmis CNA, într-un mesaj pe Facebook.

„«Ambulanța neagră» nu mai circulă pe TikTok. Consiliul Național al Audiovizualului, reunit în ședință marți, 11 august a.c., a analizat sesizările primite în legătură cu mesaje audiovizuale care aveau ca temă «ambulanța neagră» sau «salvarea neagră».

Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul “ambulanței care fură copii”. Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite platformei TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje”, a transmis CNA.

Astfel, TikTok a eliminat videoclipurile în cauză, miercuri.

„Miercuri, 12 august, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate «#ambulantaneagra» și că va urmări mesajele conexe.

Subiectul «ambulanța neagră» nu mai este prezent în platformă. Încurajăm utilizatorii marilor platforme să acorde atenție informațiilor pe care le redistribuie, dar și să se informeze din surse competente”, a mai scris Consiliul.

Pe 9 august, trei tineri, cu vârste de 18, 22 şi 24 de ani, din comuna Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, fiind acuzaţi că s-au aflat printre persoanele care au atacat sâmbătă o ambulanţă, după o dezinformare pe TikTok.

Ulterior, șapte persoane, printre care și o femeie, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.