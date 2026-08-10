Șapte persoane arestate pentru atacul cu topoare asupra unei ambulanțe din Cluj. Cea care a aruncat cu piatra a fost o femeie

Șapte persoane arestate pentru atacul cu topoare asupra unei ambulanțe din Cluj. FOTO: ANtena 3 CNN

Șapte persoane. printre care și o femeie, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Dej, pentru atacul asupra unei ambulanțe produs în comuna Recea Cristur, județul Cluj. Cei șase bărbați sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar femeia are pe lângă această acuzație și pe cea de loviri și alte violențe.

Decizia instanței a fost luată în noaptea de duminică spre luni, după audieri maraton, având în vedere că ordonanțele de reținere în cazul unora dintre inculpați ar fi expirat noaptea trecută.

Agresiunea a pornit de la un fake-news lansat pe Tik Tok și distribuit de mii de ori. În clipul video era prezentată o ambulanță a unui seviciu de profil din tară, cu culorile și însemnele specifice, alb, portocaliu, și albastru, inclusiv numărul de urgență 112, iar o voce anunța că "aceasta este ambulanța neagră care fură copii".

Inculpații au declarat anchetatorilor că ei chiar au crezut că ambulanța pe care au atacat-o "fură copii".

Agresorii au blocat calea autospecialei cu o mașină și au început să lovească în ambulanță cu bâte și alte obiecte contondente.

Una dintre persoanele arestate a aruncat cu o piatră în parbriz, iar cioburile i-au sărit în ochi șoferului, care a avut nevoie de ingrijiri medicale la clinica de oftalmologie din Cluj-Napoca.

Echipajul a fost atacat în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur.

Autorităţile statului au reacţionat, duminică, după cazul revoltător de la Cluj.

​Ministerul Sănătății şi ministrul interimar Cseke Attila au condamnat atacul şi "agresiunile alimentate de speculații iresponsabile": "Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media”.

De asemenea, și Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a reacționat: "Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă".

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) au transmis că a fost deschisă o anchetă în acest caz: "Departamentul pentru Situații de Urgență condamnă ferm incidentul grav produs în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orei 22:24, pe raza localității Recea-Cristur, județul Cluj, în care un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, aflat în misiune operativă, a fost agresat. Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, organele de cercetare penală au demarat verificările în acest caz, fiind deschis un dosar penal cu privire la faptele produse.”.

Șeful DSU, Raed Arafat, a atras atenția duminică, la Antena 3 CNN, asupra responsabilității platformelor sociale în răspândirea dezinformărilor, după ce o ambulanță a fost atacată în comuna Recea-Cristur din cauza unui unui fake news distribuit pe TikTok. Șeful DSU a afirmat că asemenea conținuturi sunt menținute online și lăsate să devină virale, deși problema a fost semnalată inclusiv ANCOM și CNA, iar consecințele pot pune în pericol viețile pacienților.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs atacul.

Și Ministerul de Interne a reacționat după gravul incident, în urma fake-news-ului de pe TikTok?: "Aceste informații false sunt "susținute" de fotografii sau clipuri realizate în totalitate, sau modificate, cu aplicații de inteligență artificială. În realitate, în România, NU a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți. O informație falsă poate speria. Dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute".

Teoria conspirației despre ambulanța neagră revine periodic și provoacă victime. Cel mai cunoscut caz a fost cel din iulie 2018, scriitoarea Doina Popescu-Brăila a fost înconjurată și agresată de mai multe persoane, care au acuzat-o că ar răpi copii. Agresiune a avut loc în Gara de Nord din București.