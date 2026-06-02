Guvernul publică achizițiile SAFE: "Cele 17 miliarde de euro pentru România sunt disponibile integral". De câte ori apare Rheinmetall

6 minute de citit Publicat la 21:28 02 Iun 2026 Modificat la 21:28 02 Iun 2026

Guvernul a decis să aloce banii pentru transportoarele Piranha către achiziția de transportoare Lynx, produse de Rheinmetall. În foto: vehicul de luptă pentru infanterie (IFV) Lynx, produs de Rheinmetall. Foto: Getty Images

Implementarea Planului național SAFE continuă "conform etapelor asumate", iar alocarea de 16,68 miliarde euro pentru România rămâne disponibilă integral, a transmis, marți, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, țările membre ale Uniunii Europene au putut semna într-o primă etapă contracte de achiziție singulare (fără cooperare cu alt stat membru) până la data de 30 mai.

Urmează ca într-o etapă ulterioară achizițiile să fie realizate în cooperare cu alt stat UE sau cu membri SEE (Spațiul Economic European), AELS (Asociația Europeană de Liber Schimb), cu Ucraina ori Republica Moldova.

Din totalul de 16,68 miliarde euro, România va folosi 4,2 miliarde euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor de autostradă A7 și A8.

Contractele semnate de România în etapa "achizițiilor singulare"

Conform Guvernului, din restul de 12,48 miliarde destinate echipamentelor militare, au fost semnate în etapa achizițiilor singulare următoarele contracte:

achiziția mașinii de luptă a infanteriei pe șenile (298 de mașini și derivate), contract încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru o valoare totală de 3,337 miliarde euro . Producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, la Mediaș;

pentru o valoare totală de . Producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, la Mediaș; achiziția a patru nave, dintre care două de patrulare maritimă și două de intervenție a scafandrilor, contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG pentru o valoare totală de 920 milioane euro . Producția navei, realizarea suprastructurii, precum și armarea navei se vor realiza la unul dintre șantierele navale din România;

pentru o valoare totală de . Producția navei, realizarea suprastructurii, precum și armarea navei se vor realiza la unul dintre șantierele navale din România; achiziția a 11 sisteme de apărare antiaeriană, respectiv șapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER (fiecare a câte 12 baterii) și două sisteme navale Millenium, contract încheiat cu Rheinmetall Italia S.p.A pentru o valoare totală de 981.950.000 euro . Muniția aferentă de calibru 35 mm AHEAD, va fi livrată în baza unui contract în valoare de 449.750.000 euro , încheiat cu Rheinmetall Waffe Munition GmBH . Producția sistemelor de apărare antiaeriană va fi parțial localizată în România, în timp ce realizarea muniției va fi localizată integrală într-o facilitate nou construită în România;

pentru o valoare totală de . Muniția aferentă de calibru 35 mm AHEAD, va fi livrată în baza unui contract în valoare de , încheiat cu . Producția sistemelor de apărare antiaeriană va fi parțial localizată în România, în timp ce realizarea muniției va fi localizată integrală într-o facilitate nou construită în România; achiziția de 34 de sisteme de drone militare, precum și a 15 kit-uri Scorpion, contract încheiat cu producătorul Quantum Systems , pentru o valoare totală de 30.700.000 euro . Asamblarea finală a sistemelor de drone se va realiza în România;

, pentru o valoare totală de . Asamblarea finală a sistemelor de drone se va realiza în România; achiziția a 231 sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL , cu o valoare de 625.591.000 euro , în cadrul European Joint Acquisition of Mistral System;

, cu o valoare de , în cadrul European Joint Acquisition of Mistral System; achiziția a șase elicoptere H175M, contract încheiat anterior cu Airbus Helicopters, pentru care va fi finanțată prin Instrumentul SAFE o tranșă finală de 132.000.000 euro.

Lista contractelor de achiziții de echipamente "cu utilizare duală", încheiate de România înainte de 30 mai

De asemenea, potrivit Executivului, au fost semnate anterior datei 30 mai următoarele contracte de achiziție de echipamente cu utilizare duală:

achiziția a șapte elicoptere multirol mediu-greu H160, încheiat cu Airbus Helicopters France, și a cinci elicoptere mediu-ușor H145, contract încheiat cu Airbus Helicopters Germany , pentru o sumă totală de 280.886.125 euro. În cazul ambelor tipuri de elicoptere, mentenanța și reparațiile se vor realiza la facilități din România;

, pentru o sumă totală de În cazul ambelor tipuri de elicoptere, mentenanța și reparațiile se vor realiza la facilități din România; achiziția a două avioane tactice multirol Spartan pentru managementul victimelor multiple, contract încheiat cu Leonardo S.p.a ., pentru o sumă totală de 245.000.000 euro ;

., pentru o sumă totală de ; achiziția unui simulator de zbor pentru elicoptere Airbus H135 și Sikorsky S70M, contract încheiat cu Simultec S.R.L., pentru valoarea de 43.180.000 euro;

pentru valoarea de achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică pentru o valoare de 109.907.000 euro , contract încheiat cu Logic Computer S.R.L ., realizarea fiind integrală în România;

, contract încheiat cu ., realizarea fiind integrală în România; dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 euro, contract încheiat cu Digi România S.A ., realizarea fiind integrală în România;

contract încheiat cu ., realizarea fiind integrală în România; achiziția mai multor echipamente pentru managementul victimelor multiple: complet mobil cu capacitate de management fatalități în masă (două bucăți), autospeciale de transport personal și victime multiple (110 bucăți) și autospeciale de transport înalți contagioși (cinci bucăți), tren de intervenție în situații de urgență, încheiate cu Deltamed SRL pentru o sumă totală de 133.771.000 euro , producția parțială și integrarea echipamentelor urmând să fie realizată în România;

pentru o sumă totală de , producția parțială și integrarea echipamentelor urmând să fie realizată în România; achiziția mai multor ambarcațiuni pentru transport de trupe și patrulare maritimă (trei bucăți), de intervenție (șase bucăți) și de salvare victime (două bucăți) pentru o valoare totală de 24.310.000 euro , încheiat cu Șantierul Naval Mangalia S.A.;

, încheiat cu platforme de comunicații pentru colaborare și coordonare, precum și pentru prioritizarea traficului critic, pentru o valoare totală de 13.000.000 euro , contract încheiat cu asocierea dintre companiile românești Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream și Tema Energy ;

, contract încheiat cu asocierea dintre companiile românești ; achiziția unui laborator mobil TEMPEST (cinci bucăți) pentru o valoare de 1.500.000 euro, încheiat cu Bluespace Technology S.A.

Ce se întâmplă cu achizițiile pentru care nu au fost semnate contracte până la 30 mai

Guvernul a indicat că pentru achizițiile care nu au fost realizate până la această dată există două situații:

- contracte de achiziții pentru care a fost deja agreată achiziția în cooperare cu alt stat sau cu o agenție internațională, acestea putând fi semnate și ulterior datei de 30 mai;

- contracte de achiziții inițial programate ca achiziții singulare, dar care, din cauza ofertelor prea mari ale operatorilor economici sau complexității ridicate, vor deveni comune.

Printre contractele pentru care a fost deja agreată achiziția în cooperare cu alt stat se numără achiziția a 12 elicoptere H225M pentru o valoare aproximativă de 800.000.000 euro, ce urmează să fie încheiată în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța.

Un alt contract vizează achiziția a 12 radare Gap Filler pentru o valoare aproximativă de 258.000.000 euro, ce urmează să fie încheiat tot în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța.

Achiziția se realizează în baza unui acord de cooperare industrială încheiat cu companiile Thales Romania S.R.L. și Thales LAS France S.A.S., prin care se agreează transferul de tehnologie în domeniul comunicațiilor în vederea producției în România, precum și producția parțială a celor 12 radare în țara noastră.

Printre contractele de achiziție pentru care a fost deja agreată achiziția printr-o agenție internațională (NATO Support and Procurement Agency sau NATO Communications and Information Agency) sau în cadrul unui program european de achiziții comune (European Sky Shield Initiative), se numără achiziția a trei sisteme de rachete sol-aer cu bătaie medie IRIS-T SBAMD(L)-MR/SBAMD(L)-M-MR; achiziția a două sisteme SBAM-TC; achiziția unei soluții informatice pentru sisteme C4ISR; achiziția a 87.360 de lovituri calibrul 35x228mm.

Ce spune Guvernul despre alocarea banilor de la transportoarele Piranha către transportoarele Lynx produse de Rheinmetall

Potrivit Guvernului, au existat contracte pentru care s-a intenționat o achiziție singulară, dar care nu au fost realizate anterior datei de 30 mai ca urmare a solicitării de către potențialii furnizori a unor sume semnificativ mai mari decât cele agreate de autoritățile române.

Este vorba despre achiziția planificată, dar nefinalizată, a 139 de transportoare blindate Piranha 5 și achiziția a 1.115 platforme de transport auto multifuncționale.

Banii au fost redirecționați către achiziția de transportoare Lynx de la Rheinmetall, așa cum a confirmat anterior ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Cât privește achiziția sistemelor de armament individual și a muniției aferente, contractul nu a fost semnat din cauză că până la acest moment nu au fost finalizate procedurile tehnice, a explicat Guvernul.

Armamentul individual și muniția pentru soldați vor fi achiziționate în comun cu un alt stat, spune Guvernul

"În vederea implementării acestui program, a fost semnat un acord de cooperare industrială care asigură localizarea integrală în România a producției armelor automate, respectiv a pistolului și a muniției la Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu.

Această localizare este valabilă și în cazul unei achiziții comune, rămânând o condiție obligatorie și obiectivul nostru major.

În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va iniția transformarea acestei achiziții într-o achiziție comună, fiind realizată în cooperare cu un alt stat, păstrând însă cantitățile și sumele aprobate, precum și condițiile de localizare a producției", se arată în comunicat.

Acestor achiziții li se adaugă unele pentru produse cu o valoare mai redusă, coordonate în principal de Ministerul Afacerilor Interne, pentru care a fost asumată încă de la început realizarea de achiziții în comun cu alte state membre UE, Ucraina sau Republica Moldova, a informat Executivul.