Analiză: De ce Polonia prosperă, în timp ce estul Germaniei rămâne în urmă. Diferențe de avere de 75% între Est și Vest

5 minute de citit Publicat la 23:45 02 Iun 2026 Modificat la 23:51 02 Iun 2026

Clădiri rezidențiale în Berlin. Este vizibil turnul de televiziune din Alexanderplatz. Economiștii avertizează asupra riscurilor de adâncire a decalajelor economice dintre estul și vestul Germaniei. Foto: Getty Images

Estul Germaniei riscă să rămână semnificativ în urma regiunilor din vestul țării, în timp ce vecini precum Polonia cunosc o dezvoltare economică puternică, arată Euronews, care publică un material dedicat cauzelor acestui fenomen.

Raportul privind competitivitatea Germaniei de Est pentru anul 2026 avertizează că "procesul de convergență este în pericol".

Concret, în timp ce state din Europa de Est, în special Polonia, reușesc să profite economic de această perioadă și să consemneze noi unități industriale și investiții în creștere, multe regiuni din estul Germaniei se confruntă cu lipsa muncitorilor calificați, investiții slabe și presiuni demografice.

"Procesul de convergență în Germania de Est nu mai poate fi considerat garantat. Dacă mediul politic și de afaceri nu iau acum măsuri decisive, decalajul riscă să se adâncească din nou", arată Joachim Ragnitz, director adjunct al Institutului ifo din Dresda.

Ragnitz este autorul studiului pe care se bazează raportul privind competitivitatea.

Studiul oferă o imagine sumbră: procesul de recuperare a decalajului față de Germania de Vest, aflat în desfășurare de decenii, stagnează, iar diferențele ar putea începe din nou să crească.

Experții avertizează asupra adâncirii decalajului economic

Potrivit raportului citat de Euronews, Germaniei de Est îi lipsesc în principal investițiile private și lucrătorii calificați.

Între 2019 și 2023, nivelul investițiilor private pe locuitor a atins doar aproximativ trei sferturi din cel înregistrat în vestul Germaniei.

Dacă sunt excluse construcțiile de locuințe și infrastructura publică, proporția scade la aproximativ două treimi.

La aceste realități economice se adaugă și schimbările demografice: până în 2035, numărul persoanelor aflate la vârstă activă în estul Germaniei este estimat să scadă cu aproximativ 7%, iar în unele regiuni chiar cu mai mult.

În landurile Turingia și Saxonia-Anhalt, potențialul forței de muncă se va reduce cu 25% în următorii ani, au explicat autorii studiului într-o conferință de presă organizată la Ministerul Finanțelor din Berlin.

Cu alte cuvinte, una din patru persoane care contribuie la producția economică și la ocuparea locurilor de muncă va dispărea în viitorul apropiat.

Într-un land din estul Germaniei s-au închis în 2025 mai multe firrme decât s-au înființat

În cele din urmă, acest lucru va afecta producția în toate sectoarele.

În Turingia, anul trecut s-au închis mai multe companii decât au fost înființate.

Fără măsuri ferme, diferența dintre estul Germaniei și restul țării riscă să se mărească din nou, avertizează Joachim Ragnitz.

Elisabeth Kaiser, comisarul guvernului federal pentru Germania de Est, a subliniat că sunt în continuare necesare stimulente fiscale.

"Investițiile în viitorul economic al Germaniei de Est oferă securitate economică și perspective pentru oamenii de acolo", a afirmat Kaiser, adăugând că doar prin consolidarea locațiilor economice din est va putea fi stimulat succesul economic al întregii țări.

Polonia beneficiază de o flexibilitate mai mare în politica economică

Problema începe să se clarifice atunci când este regiunea estică a Germaniei este comparată cu Polonia.

Țara vecină a înregistrat rate semnificative de creștere în ultimii ani și a atras numeroase investiții industriale, de exemplu în domeniul bateriilor, logisticii și industriei auto.

Pentru economistul Ragnitz, diferențele structurale sunt esențiale.

Polonia dispune de o marjă de manevră mult mai mare în politica economică decât estul Germaniei, explică el.

"Polonia are o situație mai favorabilă, deoarece își poate modela cadrul de reglementare mult mai liber decât este posibil în estul Germaniei", a precizat acest specialist.

Zonele economice speciale, cu subvenții mai generoase, salarii mai mici și reglementări mai puțin restrictive, au facilitat investițiile în Polonia.

În schimb, landurile est-germane sunt complet integrate în sistemele juridice și de negociere colectivă ale Germaniei federale.

Impunerea unor salarii mai reduse sau aplicarea unor regimuri speciale este dificil de realizat aici din punct de vedere politic și social.

În plus, mobilitatea forței de muncă în interiorul Germaniei este mult mai mare: dacă salariile din est ar scădea, migrația către vestul țării s-ar putea intensifica.

Din cauza barierelor lingvistice și a frontierelor naționale, Polonia nu s-a confruntat - în aceeași măsură - cu aceste probleme, punctează Euronews.

Subvențiile speciale au fost eliminate treptat în Germania de Est

După reunificarea Germaniei au existat, într-adevăr, măsuri speciale pentru estul țării: subvenții mai mari, proceduri de aprobare accelerate și ajutoare pentru investiții.

Însă multe dintre aceste instrumente au fost eliminate treptat.

Pe de o parte, obiectivul era revenirea la un cadru juridic german uniform, iar pe de altă parte, unele mecanisme au fost abandonate inclusiv din cauza cerințelor legislative ale Uniunii Europene.

În 2002, economiștii care pregăteau un raport pentru Ministerul Federal al Finanțelor au propus din nou crearea unor zone economice speciale în estul Germaniei.

Politicienii au respins însă ideea. Astăzi, este probabil prea târziu pentru introducerea unui model similar, consideră Joachim Ragnitz.

Sprijinirea unor mari investiții industriale ar putea fi de ajutor într-o anumită măsură, însă nu există o orientare strategică a acestor proiecte către estul Germaniei.

Proiecte emblematice, dar diferențe regionale majore

În ultimii ani, estul Germaniei a reușit să atragă mai multe proiecte industriale de miliarde de euro, precum fabrica Tesla din Grünheide (Brandenburg), extinderea centrului de semiconductori din Dresda de către Infineon și ESMC sau fabrica de baterii CATL din apropierea orașului Erfurt.

Chiar și așa, sunt mari părți ale Germaniei de Est care beneficiază prea puțin de pe urma acestor investiții, remarcă Joachim Ragnitz.

Acest lucru se reflectă și în starea de spirit a mediului de afaceri: conform unui sondaj realizat în rândul companiilor din estul Germaniei, multe firme văd oportunități economice, dar se plâng de birocrația excesivă, de costurile ridicate ale energiei și de lipsa sprijinului politic.

Decalaj de avere de 75% între Est și Vest în Germania

Deși vechea diviziune est–vest nu mai este atât de clară și atât vechile, cât și noile landuri includ regiuni puternice și slabe din punct de vedere structural, diferențele de avuție rămân considerabile.

Autorii studiului au constatat că gospodăriile din estul Germaniei dețin o avere netă mediană de numai aproximativ un sfert din cea a gospodăriilor din vest.

"Averea funcționează ca o rampă de lansare economică", a punctat Achim Oelgarth, directorul Asociației Băncilor din Germania de Est.

Potrivit raportului ifo, acumularea patrimoniului privat este esențială pentru dinamismul economic, oportunitățile individuale de avansare și stabilitatea regională.

În 2023, averea mediană a gospodăriilor din estul Germaniei era de aproximativ 35.900 de euro, comparativ cu 143.200 de euro în vest, iar diferența tinde să crească.

Autorii studiului indică drept cauze veniturile mai mici, ratele mai scăzute de proprietate asupra locuințelor și nivelul redus al avuției din afaceri și al moștenirilor în estul Germaniei.

Ei argumentează în legătură cu necesitatea de a îmbunătăți educația financiară, deoarece acumularea de active este astăzi esențială inclusiv pentru asigurarea pensiei.