„Primeau ordine ca într-un joc video”. Zeci de tineri au fost recrutați pe TikTok pentru asasinate la comandă în Europa

Gruparea recrutează adolescenți pentru a comite atacurile în schimbul unor sume de bani. FOTO: Profimedia Images

O amplă investigație dezvăluie cum rețeaua criminală Foxtrot, o grupare de crimă organizată cu presupuse legături cu regimul iranian, transformă tineri vulnerabili în asasini la comandă, care execută zeci de crime și atacuri în Europa, potrivit BBC.

Într-o suburbie a Stockholmului, un bărbat îmbrăcat în negru a apărut din noaptea de iarnă. Cu un pistol în mână, s-a apropiat de Murad Abdelkader, un student de 20 de ani care se întorcea acasă după un schimb de lucru la McDonald's.

Atacatorul a deschis focul, trăgând din nou și din nou în timp ce se apropia de țintă. Ultimul glonț l-a tras în capul victimei, în timp ce aceasta zăcea neajutorată la pământ.

Ucigașul era Atilla Azimov, în vârstă de 18 ani. În acea noapte din februarie anul trecut, el omorâse omul nepotrivit.

A făcut-o pentru bani, fiind angajat de rețeaua Foxtrot, o grupare de crimă organizată cu legături cu regimul iranian, devenită cunoscută pentru tactica sa de „violență ca serviciu” (Violence-as-a-Service – VaaS).

Atilla Azimov a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea din greșeală a victimei.

Din 2022, se crede că rețeaua Foxtrot este responsabilă pentru aproximativ 35 de crime, precum și pentru o serie de atacuri și tentative de atac asupra unor ținte israeliene din Europa, inclusiv două care au implicat explozibili și grenade de mână.

Gruparea recrutează adolescenți pentru a comite atacurile în schimbul unor sume de bani, însă aproape niciodată nu ajunge să îi plătească, deoarece aceștia sunt adesea prinși.

Acesta este și cazul lui Johannes Natland, un adolescent norvegian condamnat miercuri de un juriu de la tribunalul Old Bailey din Londra pentru conspirație în vederea comiterii unei crime planificate în West Yorkshire.

Potrivit Operational Taskforce (OTF) GRIMM, grupul Europol înființat pentru combaterea acestui fenomen, adolescenții sunt recrutați prin intermediul rețelelor sociale și primesc instrucțiunile într-un mod „gamificat”, care imită modul de funcționare al jocurilor video.

Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Combaterea Criminalității Grave și Organizate din cadrul Europol, descrie fenomenul drept „externalizarea calculată a crimei” către tineri vulnerabili.

În prezent, OTF GRIMM reunește 11 țări afectate de fenomenul VaaS: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Unde se află liderul Foxtrot

Liderul rețelei Foxtrot, Rawa Majid, a fugit din Suedia, iar ulterior și-a părăsit baza de operațiuni din Turcia. În prezent, el se află în capitala Iranului, Teheran. Poliția crede că unele dintre atacurile de tip VaaS au fost comise în beneficiul regimului iranian, inclusiv atacul cu grenadă asupra ambasadei Israelului din Copenhaga, în timp ce alte atacuri fac parte din războaiele pentru controlul traficului de droguri purtate de Foxtrot.

Diamant Salihu, jurnalist de investigație la televiziunea publică suedeză SVT, cercetează de trei ani rețeaua Foxtrot și legăturile acesteia cu Iranul.

„Regimul îi ordonă liderului rețelei Foxtrot să-și mobilizeze oamenii pentru a comite atacuri împotriva dușmanilor regimului iranian”, a spus el.

„Pot fi dizidenți, jurnaliști din opoziție sau ținte israeliene”.

Potrivit lui Salihu, legăturile cu regimul iranian au început după octombrie 2023, când Majid a fugit la Teheran.

„A trebuit să încheie un acord pentru a putea trăi liber în Iran, cu condiția ca el și rețeaua sa să lucreze pentru regim”.

Rețeaua Foxtrot și Rawa Majid au fost sancționați de guvernul britanic în aprilie 2025.

Aceasta s-a întâmplat la o lună după arestarea lui Johannes Natland, care avea atunci 18 ani. El zburase în Marea Britanie pentru a comite un asasinat la comanda rețelei Foxtrot, într-o zonă din apropiere de Huddersfield.

Cazul lui Natland ilustrează modul în care funcționează sistemul VaaS.

Natland este fiul a doi jurnaliști din Stavanger și a avut o copilărie lipsită de griji, însă a ajuns să consume droguri și a dezvoltat o psihoză. A petrecut o perioadă într-un centru de reabilitare și, pentru scurt timp, într-un centru de plasament pentru minori, unde a cunoscut un alt adolescent care folosea pseudonimul online UnknownHustler.

UnknownHustler a fost cel care i-a trimis prima ofertă online pentru a executa un asasinat în Regatul Unit: „Killing in England 270k”. Oferta provenea de la un alt adolescent, cunoscut online sub numele Generalen. Acesta avea 16 ani la acea vreme și își petrecuse ultimii trei ani într-un centru de plasament, iar ulterior l-a recrutat pe Natland pentru asasinat.

Natland a fost apoi preluat de un membru al rețelei Foxtrot care folosea numele de utilizator Agent 47, inspirat din seria de jocuri Hitman. Poliția suedeză îl acuză pe Ali Shehad Ahmed, un apropiat al liderului Foxtrot, Rawa Majid, că ar fi persoana din spatele identității Agent 47.

Agent 47 i-a rezervat lui Natland un bilet doar dus către aeroportul din Manchester și l-a ajutat să obțină un pașaport de urgență. Folosind aplicația de mesagerie Signal, l-a ghidat la fiecare pas al călătoriei, înainte de a-l preda unui responsabil de logistică, care folosea numele de utilizator „1”.

Tratându-l pe Natland ca pe un personaj dintr-un joc video, individul cunoscut sub numele de utilizator „1” i-a trimis o hartă și înregistrări video care îi arătau unde să găsească armele ascunse într-o zonă împădurită din Huddersfield. Apoi i-a trimis un alt videoclip care îi explica cum să recupereze o rezervă de bani ascunsă în tufișuri, în apropierea unui pasaj pietonal subteran.

După ce Natland s-a cazat într-un hotel din Huddersfield și a intrat în posesia armelor, Agent 47 i-a trimis un nou mesaj: „Mâine avem multe de făcut”.

Natland a fost arestat în dimineața următoare. Încă nu i se spusese cine urma să fie ținta sa, iar anchetatorii britanici specializați în combaterea terorismului încearcă și acum să stabilească dacă urma să comită un asasinat comandat de lumea interlopă sau unul cu motivație politică, în beneficiul Iranului.

Adolescentul care l-a recrutat pe Natland – Generalen – era extrem de activ. Pe lângă faptul că l-a angajat pe Natland ca asasin, el a recrutat cel puțin alte două persoane care au comis crime în Suedia. Este vorba despre Azimov, care execută o condamnare pe viață după ce a ucis persoana greșită, și despre un adolescent de 17 ani care l-a împușcat mortal pe Ahmed Zamzam în orașul Lund, din sudul Suediei, cu trei săptămâni și jumătate mai devreme.

Niciunul dintre cei doi ucigași nu a fost plătit, deoarece amândoi au fost prinși. Potrivit jurnalistului Diamant Salihu, acesta este modul în care operează rețeaua Foxtrot.

„Nu le pasă deloc dacă adolescenții sunt prinși. Odată arestați, ei nu mai pot cere banii care li s-au promis și nu am văzut niciun caz în care aceste sume să fi fost plătite tinerilor asasini”, a spus acesta.

„A fost o politică deliberată de a recruta adolescenți din ce în ce mai tineri, pentru că ei nu se gândesc la consecințele faptelor lor și sunt mai dispuși să își asume riscuri”.

În cele din urmă, Generalen a fost oprit după ce a încercat să organizeze uciderea fiului în vârstă de 14 ani al unui polițist norvegian. El recrutase un adolescent de 15 ani și unul de 17 ani pentru a comite atacul cu cuțitul, însă tânărul de 15 ani a alertat poliția. După arestarea lui Generalen, anchetatorii au descoperit în telefonul acestuia detalii despre complotul de la Huddersfield, informații care au permis poliției britanice să îl aresteze pe Natland înainte ca atacul să fie comis.

Generalen a fost condamnat în luna mai și execută o pedeapsă de 14 ani de închisoare.

Ali Shehad Ahmed a fost arestat în Irak, iar Suedia a solicitat extrădarea sa.

Peste 280 de arestări

În cele 15 luni de la înființare, grupul OTF GRIMM a înregistrat mai multe succese. Poliția a efectuat peste 280 de arestări, inclusiv ale unor suspecți-cheie.

Una dintre cele mai importante arestări a fost cea a lui Ali Shehad Ahmed, despre care se crede că este persoana care folosea identitatea online Agent 47.

Acesta a fost reținut în orașul Sulaymaniyah, din regiunea Kurdistanului irakian, iar în prezent face obiectul unei cereri de extrădare către Suedia.

Adjunctul șefului Poliției Naționale Suedeze, Stefan Hector, a declarat că autoritățile își „extind constant cooperarea cu alte țări”, pentru a le demonstra membrilor grupărilor de crimă organizată că „nu se pot simți în siguranță nicăieri în lume”.

În luna mai, Mohamed „Moewgli” Mohdhi, un fost rapper descris de poliția suedeză drept un „actor central” al rețelei Foxtrot, a fost arestat în Tunisia.

Însă liderul rețelei, Rawa Majid, rămâne deocamdată de neatins în Iran.

„El este încă activ”, a spus Salihu. „Și cât timp această rețea va continua să existe, mă tem că vom continua să vedem atacuri împotriva dușmanilor regimului iranian”.

Nu este încă clar în ce măsură arestările au afectat capacitatea rețelei Foxtrot de a opera. Însă alte grupări, inclusiv rivala sa, rețeaua Dalen, au adoptat deja modelul „violență ca serviciu”, recrutând adolescenți vulnerabili pentru a comite asasinate. Pericolul rămâne, așadar, unul foarte prezent.

Fenomenul s-a răspândit rapid din Suedia în întreaga Scandinavie și în nordul Europei, iar, după cum demonstrează cazul Natland, anul trecut a ajuns și în Regatul Unit.