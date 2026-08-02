Arabia Saudită formează o coaliție de apărare în Marea Roșie. Opt state vor proteja o rută comercială importantă

Arabia Saudită a dezvăluit planuri pentru o coaliție multinațională de apărare maritimă care să se întindă de-a lungul Mării Roșii și Golfului Aden, reunind opt state de coastă, inclusiv cinci națiuni africane, într-o mișcare care subliniază importanța strategică a regiunii, pe măsură ce tensiunile geopolitice și perturbările transportului maritim se intensifică, scrie African Business Insider.
Inițiativa, anunțată de Ministerul Apărării din Arabia Saudită, își propune să consolideze coordonarea dintre statele riverane Mării Roșii pentru a proteja unul dintre cele mai aglomerate coridoare maritime din lume, care transportă aproximativ 12% din comerțul global și servește drept rută critică pentru transportul de petrol, gaze naturale lichefiate (GNL) și containere între Europa, Asia și Africa.
Coaliția este formată din Arabia Saudită, Iordania, Yemen, alături de statele africane Egipt, Sudan, Djibouti, Eritreea și Somalia.
Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că propusa coaliție are ca scop „protejarea coridoarelor maritime internaționale, asigurarea securității rutelor comerciale și energetice și consolidarea cooperării colective în domeniul apărării maritime de-a lungul Mării Roșii, Strâmtorii Bab el-Mandeb și Golfului Aden”.
Anunțul vine în contextul în care preocupările legate de securitatea din Marea Roșie continuă să crească în urma lunilor de atacuri asupra navelor comerciale din cauza războiului americano-israelian împotriva Iranului.
Instabilitatea a forțat multe companii maritime globale să redirecționeze navele în jurul Capului Bunei Speranțe, crescând costurile de transport și întârziind transportul mărfurilor destinate piețelor africane și europene.
De ce este importantă noua alianță pentru Africa
Pentru Africa, noua coaliție reprezintă mai mult decât un parteneriat militar. Patru dintre țările participante (Egipt, Djibouti, Eritreea și Somalia) se află de-a lungul unora dintre cele mai importante puncte maritime strategice ale continentului, în timp ce lunga coastă a Sudanului la Marea Roșie oferă o altă legătură critică între Africa de Nord și Africa de Est.
Strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată între Djibouti, Eritreea și Yemen, este foarte importantă în transportul maritim din lume, legând Marea Roșie de Golful Aden și Oceanul Indian. Orice perturbare de-a lungul acestui coridor are consecințe imediate pentru importurile, exporturile, aprovizionarea cu energie și securitatea alimentară a Africii.
Egiptul, prin Canalul Suez, rămâne esențial pentru comerțul maritim mondial. Calea navigabilă este una dintre cele mai mari surse de venituri ale țării, iar perturbările prelungite au redus deja veniturile canalului, deoarece companiile de transport maritim au deviat navele de la Marea Roșie din cauza securitații.
Formarea coaliției reflectă, de asemenea, rolul tot mai mare al Arabiei Saudite ca actor regional în domeniul securității.
Dincolo de protejarea rutelor de transport maritim, Riadul a investit masiv în infrastructura, porturile și logistica de la Marea Roșie, consolidând în același timp cooperarea în domeniul apărării cu statele africane vecine.
Pentru țări precum Djibouti și Somalia, o coordonare maritimă sporită ar putea îmbunătăți eforturile de combatere a pirateriei, traficului de arme, pescuitului ilegal și introducerii ilegale de persoane, provocări persistente care au subminat securitatea și dezvoltarea economică în Cornul Africii.