Arabia Saudită formează o coaliție de apărare în Marea Roșie. Opt state vor proteja o rută comercială importantă

Arabia Saudită a dezvăluit planuri pentru o coaliție multinațională de apărare maritimă care să se întindă de-a lungul Mării Roșii și Golfului Aden, reunind opt state de coastă, inclusiv cinci națiuni africane, într-o mișcare care subliniază importanța strategică a regiunii, pe măsură ce tensiunile geopolitice și perturbările transportului maritim se intensifică, scrie African Business Insider.

Inițiativa, anunțată de Ministerul Apărării din Arabia Saudită, își propune să consolideze coordonarea dintre statele riverane Mării Roșii pentru a proteja unul dintre cele mai aglomerate coridoare maritime din lume, care transportă aproximativ 12% din comerțul global și servește drept rută critică pentru transportul de petrol, gaze naturale lichefiate (GNL) și containere între Europa, Asia și Africa.

Coaliția este formată din Arabia Saudită, Iordania, Yemen, alături de statele africane Egipt, Sudan, Djibouti, Eritreea și Somalia.