Prima ipoteză a incendiului major de lângă Atena: Doi oameni au fost arestați. Pompierii români au luptat toată noaptea cu flăcările

După o misiune desfășurată fără întrerupere pe timpul nopții, modulul s-a retras în baza de operații pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea tehnicii. Foto: IGSU via DSU / Facebook

Un parc industrial și șase sate din apropierea orașului Megara, la vest de Atena, au fost evacuate duminică, în timp ce sute de pompieri se străduiesc, pentru a treia zi, să stingă un incendiu de vegetație major care a distrus mii de hectare de pădure și zeci de case. Două persoane au fost arestate și se confruntă cu acuzații penale, deoarece se crede că infrastructura unui parc eolian este motivul pentru care a izbucnit incendiul, scrie publicația elenă Ekatimerini.

Vânturile puternice și imprevizibile îngreunează eforturile de stingere a incendiilor, în timp ce autoritățile sunt în alertă maximă pentru noi incendii în Atena, care, împreună cu insula Evia, se confruntă cu un risc de incendii de categoria 4, pe o scară de 5 nivele.

Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a declarat că Grecia se confruntă cu „zile extrem de dificile, cu condiții meteorologice extreme” și a promis sprijin din partea statului pentru persoanele ale căror case au fost distruse sau avariate.

„Trebuie să fim sinceri unii cu alții. În ultimii ani am investit mai mult ca niciodată în consolidarea protecției civile. Dar există momente când natura și forța condițiilor meteorologice depășesc orice planificare umană și capacitate operațională”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale.

Incendiul de vegetație a izbucnit vineri la Aghios Vassilios și a cuprins, sâmbătă, Porto Germeno, un oraș de coastă din Golful Corint, situat la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena. Duminică, flăcările se îndreptau spre Megara, unde aproximativ 500 de pompieri și 134 de autospeciale au încercat limitarea răspândirii.

Parcul industrial Megara a fost evacuat duminică, împreună cu așezările Kandyli, Aghia Skepi, Toutouli, Nea Dafni, Pefkeneas și Aghios Sarantis. Televiziunea de stat ERT a declarat că aproximativ 200 de case au fost distruse sau avariate în Porto Germeno, în timp ce aproximativ 10.000 de hectare de pădure și tufișuri au fost arse.

Opt aeronave de lansare a apei s-au alăturat operațiunii dimineață, deși eforturile au fost îngreunate de vânturile care suflau cu peste 100 de kilometri pe oră, în timp ce, în forțele terestre, se aflau două echipe de 23 de pompieri cu câte patru autospeciale din Franța și România.

Pe insula Kefalonia, în vestul țării, un incendiu izbucnit în apropierea satului Pastra a forțat evacuarea localităților Pastra, Kremmydi, Markopoulo, Katelio, Kato Katelio, Chionata, Thiramona și Mavrata, în timp ce 31 de pompieri și 7 autospeciale se luptau cu flăcările.

Autoritățile au arestat două persoane suspectate că ar fi declanșat, neintenționat, incendiul imens la vest de Atena. Prima ipoteză este că scânteile care leagă parcul eolian de rețeaua electrică principală au aprins flăcările. Cei doi bărbați au fost implicați în construcția parcului eolian și se confruntă cu acuzații penale.

Alte incendii mai mici mistuiau mai multe părți ale Greciei. O serie de incendii devastatoare au măturat țara săptămâna trecută, din cauza vântului puternic, iar trei pompieri au murit luptând cu flăcările din insula Creta, din sudul țării, și din sudul Peloponezului.

Pompierii români „au luptat toată noaptea” cu flăcările

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a transmis, duminică dimineață, că pompierii români trimiși în ajutor au intervenit „pe parcursul întregii nopți” pentru a stinge incendiul din Veniza, regiunea Attica.