Două elicoptere s-au ciocnit în aer în timp ce încercau să stingă incendiul de lângă Atena. A fost declanșată o operațiune de salvare

1 minut de citit Publicat la 17:15 02 Aug 2026 Modificat la 17:18 02 Aug 2026

Două elicoptere s-au ciocnit în aer. Foto: Captură X

Două elicoptere care participau la stingerea incendiilor din Grecia s-au ciocnit, duminică, în aer. Autoritățile au pornit o operațiune de salvare, scrie SkyNews.

Elicopterele interveneau pentru a stinge incendiile forestiere dintr-o regiune situată la vest de Atena. Potrivit serviciului de pompieri din Grecia, în zona Psatha se desfășoară o operațiune de căutare și salvare.

„În timpul operațiunii aeriene de stingere a incendiilor, două elicoptere BELL, închiriate de pompierii, cu câte două persoane în echipaj fiecare, s-au prăbușit în zona Psatha, din Attica. Elicopterele decolaseră de la aeroportul militar din Elefsina. Operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare”, au transmis pompierii.

WATCH:Two firefighting helicopters collided midair in Greece. https://t.co/6QK4e8zsIa pic.twitter.com/apsbt5edWj — Open Source Intel (@Osint613) August 2, 2026

Accidentul aviatic vine după ce alți doi pompieri și-au pierdut viața săptămâna aceasta.

Incendiile forestiere au făcut ravagii în toată Europa în această vară, Franța și Spania fiind afectate în mod deosebit în ultimele zile.

Însă incendiile s-au extins și în Grecia, șeful centrului de intervenție în situații de urgență al UE afirmând că țara se va confrunta cu un risc crescut de incendii forestiere în următoarele săptămâni.

În Creta, turiștii au fost evacuați miercuri din Agia Galini, pe măsură ce flăcările se îndreptau spre sud-est, către orașul de coastă, unde hotelurile se întind pe un deal deasupra unui mic port. Doi pompieri au murit în timp ce încercau să stingă un incendiu forestier pe insulă, a anunțat serviciul național de pompieri.

Cei doi bărbați, în vârstă de 23 și 27 de ani, se aflau printre cei 150 de pompieri care au intervenit astăzi mai devreme pentru a stinge un incendiu care afecta terenurile agricole și pădurile din orașul Rethymno de pe insulă.

Ambii bărbați au fost găsiți în afara autospecialei de pompieri, în stare de inconștiență, a precizat serviciul de pompieri.

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