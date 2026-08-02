Ce se întâmplă cu conducta care transportă 1% din petrolul lumii. Kazahstanul neagă că a fost oprită complet

<1 minut de citit Publicat la 16:20 02 Aug 2026 Modificat la 16:58 02 Aug 2026

CPC este o conductă petrolieră de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Sursă foto: Facebook/CPC

Kazahstanul a respins informațiile potrivit cărora activitatea Consorțiului Conductei Caspice (CPC) ar fi fost oprită complet, relatează AzerNEWS.

Asel Serikpayeva, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Energiei din Kazahstan, a declarat că informațiile apărute în presă, potrivit cărora operațiunile consorțiului ar putea fi suspendate în totalitate, nu sunt adevărate.

Ministerul a precizat că, pe 31 iulie, consorțiul și-a întrerupt temporar activitatea. Livrările de petrol de la companiile expeditoare și umplerea spațiilor de depozitare au continuat însă fără întrerupere.

Potrivit instituției, începând cu 1 august, volumul zilnic de petrol transportat a ajuns la 100.000 de tone. O eventuală creștere a cantităților expediate va depinde de sosirea la timp a petrolierelor la terminalul maritim, pentru încărcare.

Ministerul Energiei a subliniat că se află în contact permanent cu reprezentanții Consorțiului Conductei Caspice și cu firmele care expediază petrolul. Autoritățile dau asigurări că situația este sub control.

Consorțiul Conductei Caspice este unul dintre cele mai importante proiecte internaționale de transport al petrolului. Sistemul de conducte transportă țiței din marile zăcăminte ale Kazahstanului către un port rusesc de la Marea Neagră.

Prin această rută trece aproximativ 1% din producția mondială de petrol și aproape 80% din exporturile de țiței ale Kazahstanului.