Germania, lider absolut în UE în cursa pentru regenerabile, are printre cele mai mari prețuri la electricitate. Cum a fost posibil

5 minute de citit Publicat la 19:11 01 Iun 2026 Modificat la 19:18 01 Iun 2026

Germania are cea mai mare pondere a producției de electricitate din surse regenerabile și, în același timp, al doilea cel mai ridicat preț la electricitate pentru gospodării în UE.

Germania a produs în 2025 mai multă energie electrică din surse solare și eoliene decât orice altă țară din Uniunea Europeană, însă prețurile sale la electricitate rămân printre cele mai mari la nivelul blocului comunitar, semnalează Euronews.

Astfel, gospodăriile germane plătesc cu aproximativ o treime mai mult pentru electricitate decât media UE, iar asta, în ciuda eforturilor impresionante ale autorităților federale de a renunța la combustibilii fosili.

Ember: Germania a produs în 2025 peste un sfert din toată electricitatea din surse eoliene și solare a UE

Potrivit organizației de analiză energetică Ember, Germania este unul dintre liderii globali în implementarea energiei eoliene și solare, 59% din electricitatea sa provenind din așa-numitele "surse curate" în 2025.

De la introducerea legii privind energia regenerabilă în anul 2000, ponderea producției generate exclusiv pe baza eolienelor și panourilor solare a crescut spectaculos, de la mai puțin de 2% la aproape 45%, anul trecut.

În același timp, cărbunele, descris adesea drept cea mai poluantă formă de energie, și-a văzut coborâtă ponderea de la peste jumătate din electricitatea produsă în țară la doar 21%.

"Germania a generat în 2025 mai multă electricitate din vânt și soare decât orice alt stat membru al UE și a contat cu peste un sfert la producția totală de energie eoliană și solară a blocului comunitar", a constatat Ember.

O altă analiză, realizată de compania energetică 1KOMMA5°, indică faptul țara cunoscută drept motor al economiei europene continuă să se confrunte cu unele dintre cele mai ridicate prețuri ale electricității la nivelul țărilor UE.

Clasamentul prețurilor la electricitate în UE. Surprize pe ultimele locuri

Folosind datele Eurostat privind prețurile energiei electrice pentru a doua jumătate a anului 2025, 1KOMMA5° a calculat că media UE este de 0,29 euro/kWh (inclusiv taxe și contribuții).

În Germania gospodăriile plătesc, în medie, 0,39 euro/kWh.

Pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană și un consum de 1.500 kWh, prețurile ridicate din Germania înseamnă aproximativ 150 de euro în plus pe an față de media UE, sau încă 500 de euro pentru o familie care consumă 5.000 kWh.

În blocul comunitar, Germania este "detronată" doar de Irlanda, care a încheiat oficial producția de energie pe bază de cărbune în 2025 și ocupă primul loc în clasament cu prețul record de 0,40 euro/kWh.

România este fix la nivelul mediei UE, în vreme ce ultimele poziții, corespunzătoare celor mai mici prețuri la electricitate, sunt ocupate de Bulgaria, Malta și Ungaria.

Clasamentul complet al statelor UE este următorul:

Irlanda: 0,40 €

Germania: 0,39 €

Belgia: 0,35 €

Danemarca: 0,33 €

Austria: 0,33 €

Cehia: 0,32 €

Italia: 0,30 €

România: 0,29 €

Cipru: 0,28 €

Suedia: 0,27 €

Polonia: 0,27 €

Spania: 0,27 €

Luxemburg: 0,27 €

Franța: 0,26 €

Țările de Jos: 0,26 €

Letonia: 0,25 €

Portugalia: 0,24 €

Grecia: 0,24 €

Estonia: 0,23 €

Finlanda: 0,23 €

Slovenia: 0,21 €

Lituania: 0,20 €

Slovacia: 0,19 €

Croația: 0,17 €

Bulgaria: 0,14 €

Malta: 0,13 €

Ungaria: 0,11 €

Motivul pentru care este atât de mare prețul electricității în Germania

În ciuda avansului excepțional al energiilor regenerabile, prețul electricității în Germania rămâne legat de combustibilii fosili.

Conform reglementărilor, prețul se stabilește în funcție de cea mai scumpă centrală care este încă necesară pentru a satisface cererea.

Concret, dacă necesarul de energie al Germaniei nu poate fi acoperit exclusiv din surse curate, intervin surse mai scumpe și mai poluante, precum cărbunele sau gazul.

Creșterea ponderii energiilor regenerabile poate rezolva această problemă, așa cum o demonstrează cazul Spaniei. Aici, dezvoltarea producției energetice din surse eoliene și solare a redus cu 75% influența producătorilor pe bază de combustibili fosili asupra prețului electricității din 2019 până în prezent.

Deși Spania avea în 2025 o pondere similară a energiei eoliene și solare cu Germania, alte surse curate, precum energia hidro și energia nucleară, i-au redus semnificativ dependența de combustibilii fosili.

Astfel, energia curată a reprezentat anul trecut 75% din mixul energetic al Spaniei, comparativ cu 59% în Germania.

Germania a renunțat la energia nucleară, Spania nu

Merită adăugat că mixul energetic al Germaniei a trecut printr-o transformare majoră după eliminarea treptată a energiei nucleare.

În 2022, energia nucleară - clasificată adesea drept energie curată, în ciuda preocupărilor legate de gestionarea deșeurilor radioactive - a contribuit cu 6,6% la producția totală de electricitate a Germaniei.

"Eliminarea acestei surse stabile de energie cu emisii reduse de carbon a creat un gol semnificativ care a trebuit umplut rapid, fie prin producție pe bază de combustibili fosili, fie prin accelerarea dezvoltării surselor regenerabile", se arată în raportul citat de Euronews.

Expert: Germania are prea puțină flexibilitate

"Germania nu are prea multă energie eoliană și solară ieftină, ci prea puțină flexibilitate în sistem", explică Jannik Schall, cofondator al 1KOMMA5°.

Anul trecut, țara a cheltuit 435 de milioane de euro pentru limitarea producției de energie regenerabilă.

Acest proces presupune reducerea intenționată a producției în zonele cu surplus și creșterea producției în alte regiuni.

Furnizorii care nu își pot injecta energia în rețea primesc compensații, iar producătorii care trebuie să acopere deficitul sunt plătiți suplimentar pentru echilibrarea sistemului.

Limitarea producției apare frecvent atunci când condițiile pentru energia solară și eoliană sunt ideale, adică în zilele însorite și cu vânt puternic.

Asta duce la o producție mai mare decât poate suporta rețeaua. Atunci când oferta depășește cererea, pot apărea chiar și prețuri negative la energie.

Rezolvarea acestei probleme nu este simplă, deoarece rețeaua energetică a Europei nu a fost proiectată ținând cont de expansiunea masivă a energiilor regenerabile, ci pentru puncte de producție amplasate centralizat.

Din acest motiv, energia eoliană și solară, produsă adesea în zone îndepărtate, nu poate ajunge întotdeauna în mod eficient la locuințe și birouri.

Sistemele de stocare a energiei în baterii (BESS) sunt considerate de mulți o soluție-cheie pentru această problemă și pot preveni risipa unor cantități uriașe de energie curată.

Potrivit unui raport Solar Power Europe din 2026, deși capacitatea totală a bateriilor din UE a crescut de zece ori față de 2021, depășind în prezent 77 GWh, Europa este încă departe de nivelul necesar.

Pentru a-și atinge obiectivele pentru 2030, UE trebuie să reușească să repete încă o dată această creștere și să își extindă capacitatea de stocare la aproximativ 750 GWh în următorii cinci ani.

Cinci piețe europene au furnizat peste 60% din noile capacități BESS instalate în 2025, Germania și Italia fiind în fruntea clasamentului.

Taxele ridicate din Germania contribuie la prețurile mari

Prețurile ridicate ale electricității în Germania mai sunt influențate și de taxele și costurile mari ale rețelei.

1KOMMA5° a constatat că gospodăriile ar plăti doar 0,26 euro/kWh dacă nu ar exista aceste taxe și contribuții.

În acest caz, electricitatea ar fi mai ieftină decât în Belgia, Luxemburg și Țările de Jos.

"Am putea reduce semnificativ costurile rețelei dacă, de exemplu, măsurile de 'redistribuire' (redispatch) ar fi evitate mai eficient.

E vorba de oprirea sau pornirea pe termen scurt a centralelor electrice.

În loc să oprim centralele și să plătim compensații, un sistem inteligent de control permite redistribuirea anticipată a volumelor de energie între sistemele de stocare și consumatorii flexibili.

Acest lucru reduce costurile rețelei pentru toată lumea pe termen lung", a indicat Jannik Schall.