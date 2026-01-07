Cum au reușit radicalii de stânga să provoace o pană de curent masivă în Berlin

În dimineața zilei de 3 ianuarie, aproximativ 50.000 de gospodării și peste 2.000 de afaceri din Berlin au rămas fără curent electric.Foto: Profimedia Images

O pană masivă de curent a lăsat o parte semnificativă a capitalei unei mari țări europene fără electricitate la începutul anului. Cauza nu a fost nici un dezastru natural, nici o defecțiune tehnică și nici măcar un act de sabotaj comis de agenți ruși. A fost un atac terorist comis de gruparea radicală de extremă stângă Vulkangruppe, pe scurt, Vulkan. Atacul a expus vulnerabilitățile infrastructurii de energie din Germania, dar și dificultățile autorităților de a preveni și gestiona un nou tip de amenințare la adresa securității interne, scrie European Pravda.

Nu este primul atac al radicalilor de stânga germani asupra infrastructurii energetice și, cel mai probabil, nu va fi nici ultimul.

În consecință, autoritățile germane se confruntă acum cu o provocare dificilă: cum să prevină astfel de atacuri în viitor sau cel puțin să minimizeze pagubele pe care le provoacă.

Blackout la Berlin

Din cauza amplorii pagubelor, alimentarea cu energie nu a putut fi restabilită rapid.

Până duminică, 3 ianuarie, electricitatea a fost restabilită pentru 10.000 de gospodării din Lichterfelde, însă majoritatea consumatorilor au fost nevoiți să aștepte până pe 8 ianuarie pentru reconectare.

Problema responsabilității a fost clarificată rapid. A doua zi, gruparea extremistă de extremă stângă Vulkangruppe (Grupul Vulkan) a publicat o declarație în care și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

Grupul a descris atacul drept un „beneficiu social”. Potrivit acestora, incendierea unui pod de cabluri a fost un protest împotriva „lăcomiei insațiabile pentru energie” și a influenței economice și politice tot mai mari a corporațiilor din domeniul tehnologic, despre care afirmă că afectează nu doar mediul, ci și justiția socială.

Vulkangruppe a oferit, de asemenea, o descriere detaliată a modului în care a fost comis atacul.

De altfel, Vulkangruppe mai comisese un act de sabotaj similar în martie 2024, în Brandenburg, când o fabrică Tesla a suferit pagube după ce gruparea a incendiat linii electrice.

Vulkangruppe nu este singura organizație radicală de stânga care recurge la terorism.

La începutul lunii septembrie 2025, gruparea de stânga Einige Anarchist:innen și-a asumat responsabilitatea pentru incendierea unor stâlpi de susținere a liniilor electrice din sud-estul Berlinului.

Autorii au declarat că ținta lor a fost parcul tehnologic Adlershof și că acțiunea a fost desfășurată sub sloganul: „Sabotați avansul tehnologic – tăiați alimentarea cu energie a industriei de apărare”.

Acest lucru arată că astfel de acțiuni ar putea reprezenta o amenințare și pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Atacul expune vulnerabilități

Deși în prezent nu există dovezi privind o „legătură rusească” în aceste atacuri, Kremlinul ia probabil deja în calcul modul în care astfel de tactici ar putea fi folosite ca instrument de influență.

Analizând atacurile recente asupra infrastructurii energetice, experții germani în infrastructuri critice subliniază că problema constă în lipsa unui sistem de management al situațiilor de urgență.

Grupul de lucru independent pentru infrastructuri critice, AG Kritis, a avertizat în mod repetat că rețelele electrice trebuie proiectate astfel încât un singur punct de defecțiune să nu poată provoca pene de curent pe scară largă. Acest lucru înseamnă că instalațiile trebuie protejate mai bine din punct de vedere fizic, iar operatorii trebuie să mențină și capacități de rezervă pentru situații de urgență.

Consolidarea securității infrastructurii, reacția rapidă a forțelor de ordine și, mai ales, elaborarea unor strategii eficiente pentru prevenirea unor incidente similare în viitor

În caz contrar, alți extremiști – de data aceasta din extrema dreaptă – ar putea interveni pentru a-și prezenta propriile „soluții” societății.