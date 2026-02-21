Șeful diviziei AI de la Google: Este nevoie urgentă de cercetare pentru a face față amenințărilor generate de inteligența artificială

Este nevoie urgentă de mai multă cercetare pentru a face față amenințărilor generate de inteligența artificială (AI), a declarat directorul Google DeepMind, Sir Demis Hassabis, scrie BBC.

Într-un interviu exclusiv acordat în cadrul AI Impact Summit de la Delhi, Sir Demis Hassabis a afirmat că industria are nevoie de „reglementare inteligentă” pentru a aborda „riscurile reale” pe care le implică această tehnologie.

Mulți lideri din tehnologie și politicieni prezenți la summit au cerut o guvernanță globală mai amplă în domeniul AI, înaintea unui posibil comunicat comun așteptat la finalul evenimentului.

Statele Unite au respins însă această abordare.

„Adoptarea AI nu poate conduce la un viitor mai luminos dacă este supusă birocrației și controlului centralizat”, a declarat Consilierul tehnologic al Casei Albe, Michael Kratsios.

Sir Demis a subliniat importanța construirii unor „bariere solide de protecție” împotriva celor mai grave amenințări asociate dezvoltării sistemelor autonome. El a menționat că principalele două riscuri sunt utilizarea tehnologiei de către „actori rău intenționați” și posibilitatea pierderii controlului asupra sistemelor pe măsură ce acestea devin tot mai puternice.

Întrebat dacă are puterea de a încetini ritmul de dezvoltare a tehnologiei pentru a oferi experților mai mult timp să gestioneze provocările, acesta a spus că firma sa are un rol important, dar este „doar un jucător în ecosistem”.

El a recunoscut însă că pentru autoritățile de reglementare este „partea dificilă” să țină pasul cu ritmul accelerat al dezvoltării AI.

Șeful OpenAI, Sam Altman, a cerut la rândul său „reglementare urgentă” într-un discurs susținut la summit, în timp ce premierul indian Narendra Modi a afirmat că statele trebuie să colaboreze pentru a valorifica beneficiile AI.

În schimb, SUA au adoptat o poziție opusă.

„Așa cum administrația Trump a spus de mai multe ori: respingem total guvernanța globală a AI”, a declarat șeful delegației americane, Michael Kratsios.

La eveniment participă delegați din peste 100 de țări, inclusiv mai mulți lideri mondiali. Guvernul britanic a fost reprezentat de vicepremierul David Lammy.

Lammy a subliniat că responsabilitatea privind siguranța AI nu revine doar companiilor tehnologice, iar politicienii trebuie să colaboreze „mână în mână” cu industria, adăugând că „securitatea și siguranța trebuie să fie pe primul loc și trebuie să fie în beneficiul publicului larg”.

Sir Demis consideră că SUA și Occidentul sunt „ușor” în fața Chinei în cursa pentru dominația în AI, dar a avertizat că ar putea fi „doar o chestiune de luni” până când China va recupera diferența.

El a spus că resimte responsabilitatea de a găsi un echilibru între a fi „îndrăzneț și responsabil” în implementarea sistemelor AI în societate.

„Nu facem întotdeauna lucrurile perfect”, a admis el, „dar le facem mai corect decât majoritatea”.

Educația științifică, „încă foarte importantă”

În următorii zece ani, tehnologia va deveni „o superputere” în ceea ce privește capacitatea oamenilor de a crea, a afirmat Sir Demis, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024.

„Cred că este în continuare foarte importantă o educație STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică)”, a adăugat el. „Dacă ai un background tehnic, cred că va rămâne un avantaj în utilizarea acestor sisteme”.

El consideră că AI care scrie cod va crește numărul persoanelor capabile să dezvolte aplicații noi, „iar apoi poate că elementele-cheie vor deveni gustul, creativitatea și discernământul”.

AI Impact Summit a fost cea mai amplă reuniune globală de până acum a liderilor politici și a directorilor din tehnologie.