Ce sunt armele laser ale SUA folosite împotriva dronelor iraniene: “Nu e ca în Star Trek, unde ținta e dezintegrată instant"

Laserele de înaltă energie sunt din ce în ce mai mult considerate cea mai rentabilă modalitate de apărare împotriva dronelor și rachetelor lansate de Iran asupra rafinăriilor de petrol și a bazelor americane din Orientul Mijlociu. Operarea unui laser este ieftină - doar 3,5 dolari pe lovitură, conform unor estimări - în comparație cu sisteme precum interceptoarele de rachete Patriot, care pot costa peste 3 milioane de dolari pe lovitură pentru neutralizarea unei drone, potrivit NYT.

Președintele Trump a declarat reporterilor săptămâna aceasta că laserele vor putea în curând să facă treaba interceptoarelor de rachete Patriot „la un cost mult mai mic”. „Tehnologia laser pe care o avem acum este incredibilă”, a spus el. „Va apărea destul de curând.”

Ideea de a utiliza laserele în acest mod nu este nouă. Liderii militari americani au petrecut decenii încercând să dezvolte această tehnologie, urmărind visul unei arme care poate lovi o țintă cu viteza luminii și nu rămâne niciodată fără muniție.

Alte țări, inclusiv Israel și China, au desfășurat propriile lasere de mare putere. Dar armata americană se confruntă cu provocări semnificative în încercările sale de a le construi și desfășura la scară largă. Experții din industrie au spus că ar putea trece ani până când soldații americani vor folosi lasere în acest fel.

Laserele de înaltă energie concentrează fasciculele de lumină pe punctele slabe ale unei drone, prăjind componentele acesteia ca „o torță de la distanță”, a declarat David Stoudt, director executiv al Directed Energy Professional Society, care a contribuit la inventarea unui dispozitiv pentru a contracara dispozitivele explozive improvizate în Irak.

Asemenea unei lupe care este folosită pentru a focaliza razele soarelui pentru a aprinde un foc, laserele trebuie să se fixeze pe o dronă pentru o perioadă de timp - trei secunde sau mai mult, în condiții de nor - ridicând întrebări cu privire la eficacitatea lor pe vreme nefavorabilă sau împotriva unui roi de drone.

„Nu este vorba de «Star Trek», unde ținta ta este dezintegrată instantaneu”, a spus Jared Keller, autorul buletinului informativ Laser Wars despre tehnologie militară. „Laserele nu sunt magice. Se lovesc direct de fizică oriunde operează.”

Cât de eficiente sunt aceste sisteme laser

Laserele de înaltă energie sunt arme puternice în condițiile potrivite, dar nu sunt gloanțe de argint. Umiditatea poate curba razele de lumină în moduri imprevizibile. Ceața poate împiedica razele laser să ajungă la țintele lor. Stropii de mare și nisipul pot deteriora componentele optice extrem de sensibile, făcând aceste arme dificil de utilizat sau de reparat rapid pe teren.

Patru lasere de 50 de kilowați au fost desfășurate pentru a apăra bazele americane din Irak de atacurile cu drone în 2024, dar soldații au considerat utilizarea armelor „greoaie și ineficientă”, potrivit unui raport al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, un think tank din Washington.

Scott Keeney, director executiv și cofondator al nLight, o companie din Camas, Washington, care produce lasere atât în scopuri militare, cât și industriale, a declarat că tehnologia laser a făcut progrese mari, dar nu ar trebui supraevaluată.

„Este utilizată și va fi utilizată în tot mai multe aplicații”, a spus el. „Dar laserele nu sunt soluția în fiecare mediu, în orice moment. Nimeni nu ar trebui să spună asta.”

Un laser de 100 de kilowați conține jumătate din puterea unei mașini obișnuite, a spus Keeney. Totuși, atunci când este concentrat într-un fascicul îngust, este suficient de puternic pentru a deteriora motorul unui avion.

Utilizarea laserelor ca arme are, de asemenea, potențialul de a provoca ravagii în viața civilă, așa cum ilustrează recenta închidere a unui aeroport din El Paso. Îndreptarea unui laser către o aeronavă poate incapacita un pilot, punând în pericol pasagerii. Aproape 11.000 de incidente cu laser au fost raportate Administrației Federale a Aviației anul trecut.

Ce țări folosesc laserele pentru a contracara dronele sau rachetele

Israelul a experimentat deja laserele. Un sistem numit Iron Beam, fabricat de Rafael Advanced Defense Systems, o companie israeliană, a fost aclamat ca o descoperire tehnologică. Însă oficialii israelieni spun că cea mai recentă versiune a lui Iron Beam, un laser de 100 de kilowați pe care compania l-a livrat în decembrie, nu este gata de utilizare în războiul actual, potrivit The Jerusalem Post.

În decembrie, Electro Optic Systems, un contractor australian în domeniul apărării, a încheiat un acord pentru a furniza Coreei de Sud un laser de 100 de kilowați. Iar ucrainenii au atras atenția internațională pentru Sunray, un laser suficient de mic pentru a încăpea în portbagajul unei mașini, potrivit The Atlantic.

China și-a dezvăluit propriul laser de 180 de kilowați, LY-1, la bordul unei nave în septembrie.

Poate fi ieftin să folosești lasere de înaltă energie, dar sistemele care le conțin pot costa o avere. Lockheed Martin a primit un contract de 150 de milioane de dolari în 2018 pentru a construi două prototipuri.