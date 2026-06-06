Cum vrea Macron să îl impresioneze pe Trump, la Summitul G7: O cină la Versailles sau o partidă de golf

Macron să-l impresioneze pe Trump, la Summitul G7 Foto: Getty Images

Emmanuel Macron vrea să-l împiedice pe Donald Trump să se retragă de la summitul G7 din Franța, iar preşedintele francez plănuieşte una dintre cele mai grandioase demonstrații din arsenalul său diplomatic: o cină privată cu liderul american la Palatul Versailles. Palatul Elysée pregătește o cină pentru două persoane în opulenta reședință a Regelui Soare Ludovic al XIV-lea, care va coincide cu summitul Grupului celor Șapte economii de top de la sfârșitul acestei luni, notează Politico.

Ideea principală ar fi să se joace pe înclinația lui Trump pentru interioarele aurite stridente pentru a garanta că președintele SUA rămâne implicat în problemele principale care preocupă Europa, cum ar fi războiul Rusiei în Ucraina și impactul economic al conflictului din Iran.

Trump urmează să viziteze stațiunea balneară alpină Évian-les-Bains în perioada 15-17 iunie, într-un moment de tensiuni sporite, cu puține perspective de avans între SUA și Iran.

Președintele a promis că va zbura în Franța după ce va urmări o serie de lupte în cușcă pe peluza Casei Albe, dar francezii vor să se asigure că nu se retrage prematur de la întâlnire.

„Cred că este aproape confirmat pentru G7”, a declarat o persoană apropiată președintelui francez.

Cum se gestionează o relaţie cu Trump

Având în vedere imprevizibilitatea lui Trump, persoana respectivă a subliniat că cina nu a fost confirmată și că erau disponibile și alte opțiuni. „Totul este posibil, există și un teren de golf la Evian.”

Liderii europeni au petrecut aproape un deceniu încercând să găsească o formulă pentru a gestiona relaţia cu Trump. O lecție este că lingușirea, fastul și o notă de splendoare regală pot ajuta la netezirea relațiilor cu un președinte care a privit mult timp cu scepticism instituții precum G7.

Însă, având în vedere că administrația SUA se luptă să iasă din confruntarea cu Iranul, nu este clar dacă Trump - care i-a acuzat în repetate rânduri pe aliații NATO că l-au dezamăgit în Orientul Mijlociu - este prea interesat să petreacă timp cu lideri din Europa, Canada și Japonia.

Un parlamentar din partidul liberal Renașterea al lui Macron a rezumat summitul ca fiind ceva ce europenii „trebuie doar să depășească”. „Trebuie să evităm o situație precum cea din Canada de anul trecut, când Trump a părăsit G7 mai devreme, sau o criză legată de Groenlanda”, a declarat parlamentarul căruia, la fel ca alții citați aici, i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi cu sinceritate.

Casa Albă nu a comentat încă planurile lui Macron pentru cină.

Macron a mutat data summitului, pentru Trump

Prima preocupare a oficialilor francezi este necesitatea de a-l împiedica pe Trump să părăsească summitul G7 sau "să arunce totul în aer".

Macron a mutat data summitului - inițial programată să înceapă pe 14 iunie - astfel încât președintele SUA să poată participa la luptele în cușcă planificate în jurul celei de-a 80-a aniversări a sa. Organizatorii francezi au adaptat, de asemenea, lista invitaților avându-l pe Trump în minte.

Cina de la Versailles, dacă va avea loc, va avea loc pe 17 iunie, ultima zi a summitului, și va fi o afacere mai intimă decât banchetul de stat găzduit pentru regele Carol al III-lea, care a atras aproape 200 de invitați.

„Trebuie să-l impresionezi și să te lași purtat de el”, a spus un oficial european, menționând că Macron și Trump „au făcut deja Turnul Eiffel... Ce a mai rămas, dacă nu Galeria Oglinzilor de la Palatul Versailles?”

Liderii europeni au observat că cele mai reușite vizite ale lui Trump au implicat întâlniri cu membrii familiei regale - de preferință în palate - cum ar fi cina cu regele și regina Olandei în timpul summitului NATO de anul trecut de la Haga. În mod similar, Trump a părut cu adevărat impresionat de primirea sa regală la Palatul Windsor din Marea Britanie.

Macron a învățat aceste lecții devreme. În calitate de gazdă a summitului G7 din stațiunea Biarritz de pe litoralul atlantic în 2019, președintele francez a părut să evite dezastrul atunci când a improvizat un prânz privat cu Trump, care sosise amenințând cu noi tarife comerciale împotriva Franței.

Așteptați-vă la neașteptat

Dar, în urma războiului tarifar global al lui Trump și a ignorării opiniilor aliaților cu privire la războaiele din Iran și Ucraina, există îndoieli în Europa cu privire la faptul dacă abilitățile diplomatice ale Franței și finețea lui Macron ar putea realiza ceva.

"Linguşirea este eficientă doar ca parte a unei dinamici de putere”, a spus același oficial european, menționând că europenii l-au determinat pe Trump să dea înapoi în privința Groenlandei cu un amestec de adulație și mișcări de putere. „Sau dacă există un fel de câștig imediat pentru Statele Unite sau pentru familia Trump.”

„Și acesta este un lucru pe care nu-l putem face”, a adăugat oficialul. „Nu îi putem oferi lui Trump un castel în Franța”.

Totuși, există speranțe că reuniunea G7 ar putea aduce beneficii. Potrivit unui fost ministru, summitul ar putea fi o oportunitate de a „determina Trump să își reînnoiască angajamentul față de club”.

Ministrul a menționat, de asemenea, că președintele francez și-a concentrat pregătirile pentru summit pe o temă apropiată de inima lui Trump: dezechilibrele globale - acesta este un limbaj codificat pentru China care manipulează peisajul comercial internațional folosind subvenții pentru a acumula surplusuri masive cu SUA și UE.

Trump e imprevizibil

Dar organizatorii G7 știu că vor trebui să se aștepte la neașteptat.

„Este foarte volatil”, a spus aceeași persoană apropiată președintelui francez. „Dacă Strâmtoarea Ormuz este deschisă și există un acord cu Iranul, totul se schimbă.”

Libertatea navigației în strâmtoare este o preocupare universală, iar oficialii francezi observă că administrația americană este pe deplin capabilă să transfere vina pentru impas pe aliații săi europeni.

Nu numai că Trump i-a acuzat în repetate rânduri pe europeni că nu ajută în războiul din Iran, dar secretarul de stat american Marco Rubio a cerut luna trecută aliaților NATO să lucreze la „un Plan B” pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, chiar dacă războiul este încă în desfășurare.

Există și alte potențiale puncte de conflict. Într-o răsturnare de situaţie față de planurile anterioare, Macron l-a invitat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la summitul G7. Dar, având în vedere relația tensionată dintre Trump și liderul de la Kiev, această mișcare aduce propria doză de incertitudine.

„Există întotdeauna un risc cu administraţia Trump”, a spus un diplomat european. „Nu se tem de conflict.”