Olguța Vasilescu îl contrazice pe Pîslaru în disputa pe sporul de 40% pentru fonduri europene: "Reduce venituri de unde nu trebuie"

O altă greșeală constatată de Asociația Municipiilor din România a fost că s-a scos "frâna" de la administrația publică locală. Foto: Agerpres

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, îl contrazice pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, în disputa privind sporul de 40% acordat pentru gestionarea fondurilor europene. Reacția vine după ce Pîslaru a declarat că nu se pune problema ca miniștrii sau secretarii de stat să beneficieze de acest spor și a susținut că autoritățile locale au cerut explicit menținerea lui. Olguța Vasilescu afirmă însă, într-o postare pe Facebook, că varianta legii salarizării analizată de Asociația Municipiilor din România conținea mai multe probleme și că organizația a solicitat public modificarea lor.

Ea precizează că discuțiile despre sporul pentru fonduri europene au fost prezentate distorsionat și susține că a cerut modificări încă de la începutul lunii iunie.

"Haideți să vă explic eu cum e cu sporul de 40 la sută pe fonduri europene și cu "linia roșie" la primari, că propaganda iar e în delir după ce a comunicat Dragoș Pâslaru ceva pe legea salarizării. Varianta Pâslaru a fost analizată de Asociația Municipiilor din România și am constatat câteva greșeli, motiv pentru care am solicitat rectificarea lor. Și nu altfel decât public, în conferință de presă, în data de 3 iunie 2026. Deci nu pe ascuns, prin vreo ședință, ci în conferință de presă, iar declarațiile mele de atunci sunt pe tot netul". a scris Lia Olguța Vasilescu.

Ea a spus că prima constatare a fost că la primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene sporul de 40 la sută pentru absorbția de fonduri europene scade la 20 la sută, dar la restul angajaților din primării și consiliile județene rămâne la 40 la sută.

"Rezultatul? Angajații din primării și consilii județene ar avea veniturile mai mari decât ale conducătorului instituției, căruia îi scade venitul. Vi se par mari veniturile primarilor? Închipuiți-vă că pe Legea Pâslaru funcționarii publici subordonați acestora le depășesc... Și am mai spus că fie sunt 20 la sută la toți, fie sunt 40 la sută la toți!".

O altă greșeală constatată de Asociația Municipiilor din România a fost că s-a scos "frâna" de la administrația publică locală, mai spune Olguța Vasilescu:

"În legea 153/2017 există un text care prevede ca niciun angajat din administrația publică locală nu poate avea venitul mai mare decât viceprimarul/vicepreședintele CJ. De ce am introdus chiar eu asta în legislația din 2017? Pentru că veneam din funcția de primar și semnam lunar statele de plată unde majoritatea funcționarilor din primărie aveau salariul mai mare ca primarul, uneori chiar triplu. O prostie, evident! Așadar, am solicitat la discuții să se mențină această prevedere sau "frână", ca să nu ajungem iarăși în situația de a avea dezechilibre majore în salarizare".

Olguța Vasilescu spune că legea salarizării va adânci inechitățile

Ea a mai precizat că introducerea unor coeficienți salariali identici în administrația locală ar duce, în opinia sa, la creșterea salariilor și, implicit, a deficitului bugetar. Ea afirmă că, în loc să genereze economii de 770 de milioane de euro, reforma ar produce costuri de trei ori mai mari anual.

"I-am demonstrat ministrului Pâslaru, cu cifre, că "reforma" lor de a introduce coeficienți identici la administrația locală CREȘTE salariile în loc să le scadă și că aceste CREȘTERI se duc direct în deficit. Și am întrebat și eu cam ce reformă e asta în care în loc să câștigi 770 de milioane de euro pierzi TRIPLU, anual?.

Înțeleg că domnului Pâslaru îi este din ce în ce mai greu să explice o lege a salarizării proastă, care adâncește inechitățile și crează dezechilibre majore, dar a ieși din corzi arătând cu degetul spre mine sau asociație nu îl disculpă de greșelile pe care le-a făcut singur, fiindcă legea lăsată de Florin Manole în minister era diferită și, incomparabil, mai bună! Spre deosebire de alți oameni politici, mie nu mi-a fost niciodată teamă să merg la tv și să explic fiecare decizie luată, fără să caut țapi ispășitori acolo unde nu e cazul! Mai mult, am văzut atâția ca Dragoș Pâslaru în politică, încât nu aș face vreo înțelegere cu ei fără să o pot argumenta public, la orice post tv!", a scris Olguța Vasilescu.

Ea a criticat dur varianta propusă de Pîslaru, susținând că aceasta ar reduce veniturile pentru 60% dintre angajați, „exact de unde nu trebuie”, în timp ce ar favoriza alte categorii. Vasilescu afirmă că aplicarea proiectului ar majora cu 2,4 miliarde de euro anual cheltuielile de salarizare și, implicit, deficitul bugetar.