Lia Olguța Vasilescu, despre Legea salarizării: „Statul român va pierde dublu, anual, față de cât câștigă din PNRR într-un singur an”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Agerpres

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus marți că, dacă actuala Lege a salarizării intră în vigoare în modul în care este concepută în prezent, „statul român va pierde dublu, anual, față de cât câștigă din PNRR într-un singur an”. „Legea nu va fi în niciun caz echitabilă pentru că unii vor avea creșteri de venituri importante, iar alții scăderi care îi întorc la baza de acum câțiva ani”, a scris ea, pe Facebook.

„Știu că voi stârni multe patimi și că toți habarniștii vor împroșca din nou cu noroi, dar nu pot să nu fac câteva precizări despre salarizarea bugetarilor și să nu atrag atenția că, prin aplicarea noii legi, statul român va pierde dublu, anual, față de cât câștigă din PNRR, într-un singur an.

1. Ca un scurt istoric, am fost ministrul care a conceput și trecut prin parlament actuala lege 153/2017. O aveam în programul de guvernare și, în prima zi de minister, am solicitat echipa cu care să o lucrez. Mi s-a spus că un singur om a lucrat la toate legile salarizării de după 1989 și (ghinion), chiar în ziua în care eu depuneam jurământul ca ministru, el se pensiona. L-am chemat la mine și l-am convins, cu greu, să se angajeze consilier la cabinetul meu ca să ma ajute, fiindcă nimeni altcineva nu știa ce are de făcut. Absența lui de acum din minister se cunoaște.

2. Ion Gibescu, așa se numea, a fost de un real ajutor. Fiindcă, deși creșteam cu aproape 60% salariile, pe medie, în tot sectorul bugetar, negocierea cu sindicatele a fost o întreagă nebunie. Nu fiindcă erau nemulțumiți de majorări, ci fiindcă voiau toți salariile medicilor, la care creșterea a fost într-adevăr uriașă. El știa ce sporuri se introduseseră în salarii în trecut și nu m-a putut păcăli nimeni la negocieri. Și chiar cu creșterile date, istorice, tot am avut manifestări de stradă ale sindicatelor.

3. Dacă veți întreba liderii de sindicat vă vor spune că legea 153 a fost cea mai bună, dar în forma ei inițială, concepută în Guvernarea Grindeanu, nu în variantele modificate ulterior de parlament.

4. Când au avut loc negocierile pe PNRR, talentatul ministru Ghinea, ca orice USR-ist care vorbește despre transparență, doar a vorbit. Fără nicio consultare cu Ministerul Muncii, sindicate sau oricine se pricepea, a trecut în jalon mai multe modificări care trebuiau introduse în lege. Dar și ca orice USR-ist care negociază prost pentru statul român, a acceptat ca dacă facem "reforma salarizării" să primim 50 de milioane de euro, iar dacă nu o facem să pierdem 770 milioane de euro. Mai proastă negociere sigur nu există”, a scris ea.

Astfel, ea spune că, „trecând pe noii coeficienți stabiliți, salariile în administrația locală cresc acum la modul că nici primăriile mari nu își mai permit efortul financiar”.

„5. Ce a trecut el în jalon? Că funcționarii care muncesc mai mult și sunt profesioniști trebuie premiați cu bonusuri de performanță. Excelent. Doar că în lege exista articolul 22 care exact asta stabilea, însă nu s-a aplicat niciodată, fiind prorogat prin ordonanțele trenuleț de la fiecare final de an. Dar el nu citise legea și nu avea de unde să știe.

6. Al doilea lucru trecut în jalon era că în administrația locală trebuie coeficienți identici la UAT-urile cu grupe de populație similare, pe motiv că primarii și consiliile locale aprobaseră salarii pe care nu își permiteau primăriile să le plătească. El nu s-a gândit, totuși, că un angajat de la Iași nu poate primi același salariu cu cel de la Oradea, fiindcă deși sunt în aceeași grupă, Iașiul are totuși un număr dublu de populație și, evident, responsabilitățile sunt mai mari. Reversul? Trecând pe noii coeficienți stabiliți, salariile în administrația locală cresc acum la modul că nici primăriile mari nu își mai permit efortul financiar. La Craiova, de exemplu, anvelopa salarială ar urma să crească cu 2 milioane de euro față de cât e în prezent. Știu că nu mi-am câștigat sindicatele din administrație de partea mea când am atras atenția asupra acestui fapt la negocierile cu ministrul Pâslaru, dar mi-am făcut datoria să o spun.

7. Și, în sfârșit, al treilea lucru trecut acolo era că sporurile trebuie reduse. Și așa s-au trezit profesorii fără sporul de dirigenție, așa au fost afectați polițiștii, magistrații și mai ales personalul medical care lucrează totuși în condiții diferite de toți ceilalți. Nu e ușor să îi explici asistentei care îngrijește bolnavii de tuberculoză și își pune zilnic viața în pericol, că trebuie să intre într-un plafon stabilit dintr-un birou”, a mai povestiti ea.

Astfel, Lia Olguța Vasilescu subliniază că „ceea ce e grav abia acum urmează”.

„8. Să revenim acum și la actuala lege a salarizării. Ministrul Florin Manole stabilise o valoare de referință de 4325 ron, ministrul Pâslaru a modificat și a pus una de 4100 ron. Pot să înțeleg rațiunea. Impactul era mare. Dar dacă rămâne așa, veniturile a peste 60% dintre bugetari scad. Exact la cei cu salariile mici. Ce am dat noi în 2017 dispare acum aproape în totalitate. Legea nu va fi în niciun caz echitabilă pentru că unii vor avea creșteri de venituri importante, iar alții scăderi care îi întorc la baza de acum câțiva ani.

9. Și totuși, ceea ce e grav abia acum urmează. La ora actuală, impactul prognozat pe legea salarizării este de 166 de miliarde. Dacă facem legea în actuala formă, proastă, impactul va fi de 174 miliarde. Deci statul român va pune în plus, anual, minim 8 miliarde de lei, adică 1,6 miliarde de euro. Anual, în plus , 1,6 miliarde de euro.

10. Adică înnebunești tot sistemul bugetar, ai majoritatea sindicatelor în stradă, ai convulsii sociale, iar "reforma" ta e că crești cheltuielile cu salarizarea și, implicit, deficitul cu care sunt în gură, de dimineață până seara, toți "reformiștii".

Îmi explică și mie cineva de ce este pus la zid PSD doar pentru că spune un lucru de bun-simț: că nu poate vota o lege pe care nimeni nu a văzut-o încă?”, a subliniat ea.

Astfel, ea adaugă faptul că „dezbaterea serioasă pe legea salarizării de la aceste cifre trebuia începută”.

„De ce acuzațiile astea că PSD blochează "reformele lui Bolojan" și, implicit, banii europeni? Dacă cerem ca interesele oamenilor să fie puse înaintea propagandei, suntem mai puțin patrioți? Dacă atragem atenția că "reforma" a pornit prost încă de la negocierea PNRR, că profesorii, de exemplu, nu merită să fie nedreptățiți și că ne costă oricum dublu, anual, față de cât primim într-un singur an prin PNRR, merităm să fim înjurați de dimineața până seara, pe toate posturile TV, de orice habarnist propagandist care vine cu narațiunea de la partid să o recite? Dezbaterea serioasă pe legea salarizării de la aceste cifre trebuia începută”, a încheiat ea.