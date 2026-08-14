Cseke Attila le cere primarilor să încarce urgent proiectele PNRR în platformă. "Să nu aştepte ultima zi"

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la o conferinţă de presă la sediul ministerului. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a transmis vineri, la Blaj, că mesajul său pentru autorităţile locale, beneficiare de proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), este să încarce cât mai rapid posibil documentele pe platforma ministerului şi nu în ultima zi din august, potrivit Agerpres.

"Mesajul meu (...) către autorităţile locale este acela de a lucra cel mai intens posibil în aceste mai puţin de 20 de zile, pentru că în platforma Ministerului Dezvoltării, şi în platformele celorlalte ministere, trebuie încărcate toate documentele care includ inclusiv recepţia lucrărilor, la construcţii noi înscrierea în cartea funciară – ceea ce e posibil de două zile din nou, şi toate documentele care sunt cerute în ghidul de finanţare, inclusiv cererea finală.

Mesajul meu este acela ca aceste documente să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi, pentru că încărcarea în ultima zi are riscul de a avea următoarea problemă: dacă documentele necesită anumite completări, clarificări, nu va rămâne timp pentru aceste completări şi clarificări", a declarat Cseke Attila.

Ministrul a subliniat că este important ca beneficiarii autorităţi locale să se asigure de recepţia acestor lucrări şi de încărcarea tuturor documentelor.

Cseke Attila a precizat că, în prezent, la Ministerul Dezvoltării, gradul de absorbţie este de 96%.

"În ce priveşte realizarea absorbţiei, plăţile se vor putea efectua până la sfârşitul lunii septembrie. La Ministerul Dezvoltării, simularea noastră arată că dacă aceste documente sunt încărcate de către autorităţile locale – primării, consilii judeţene, vom avea o absorbţie de peste 100%", a spus Cseke Attila.

Întrebat cine "suportă nota de plată" dacă un proiect pe PNRR nu este finalizat până la 31 august, ministrulDezvoltării a amintit că, potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanţa 124/2021, la finalul implementării pe PNRR, indiferent de componentă, ministerul coordonator de investiţii va verifica dacă indicatorii din contractele de finanţare ale acestor investiţii au fost realizaţi sau nu.

"În cazul în care indicatorii nu sunt realizaţi, ministerul coordonator trebuie să se asigure să se recupereze finanţarea acordată din fonduri PNRR", a spus Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a participat, vineri, la Blaj, la inaugurarea creşei cu numărul 103 prin programul guvernamental de construire creşe "Sfânta Ana".