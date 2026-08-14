O primărie din Bihor a cumpărat o stațiune balneară din comuna vecină. Planul vizează crearea unui pol turistic în vestul țării

Primăria Cociuba Mare, din județul Bihor, a făcut un pas rar întâlnit în administrația publică. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

O tranzacție neobișnuită în administrația publică din Bihor. Primăria comunei Cociuba Mare a cumpărat cu bani din bugetul local o stațiune balneară, aflată în comuna vecină. Autoritățile spun că, după ce au finalizat infrastructura de bază, au ales această investiție ca proiect turistic strategic pentru viitor. Planul este completat de o finanțare europeană pentru o zonă de agrement pe un lac din comună, transmite Antena 3 CNN.

Primăria Cociuba Mare, din județul Bihor, a făcut un pas rar întâlnit în administrația publică. A achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al complexului Băile Tinca, aflat pe teritoriul comunei vecine. Suma de 2 milioane de euro a fost achitată integral de la bugetul local.

Mihai Sferle, primarul comunei Cociuba Mare, a declarat: „Am achiziționat această stațiune balneo având în vedere că, la ora actuală, în comunitatea noastră, am terminat tot ce înseamnă piloni de bază ai infrastructurii. Avem în toată comuna sistemul de alimentare cu apă, sistemul de canalizare, introducerea gazelor, asfaltăm toate străzile. Practic, nu mai aveam ce alte investiții majore să facem în comuna noastră și atunci am gândit pe viitor un proiect pe parte turistică, integrat pe partea de sud-vest a județului Bihor, deoarece în această zonă nu avem astfel de investiții”.

Stațiunea din Tinca a aparținut până acum unei familii de bihoreni stabiliți în SUA. Din 2013 și până în prezent, proprietarii au investit constant din fonduri proprii, însă resursele financiare ale familiei au ajuns la final.

Sorin Hodiș, fiul fostului proprietar al stațiunii, a spus: „Ne-am bucurat foarte mult să facă această tranziție, având în vedere că tata este un mare, mare patriot. Tata are o vârstă de 88 de ani împliniți anul acesta. Dânsul și-a cam epuizat resursele”.

Localnicii folosesc frecvent izvoarele curative din zonă și văd cu ochi buni investiția. Complexul balnear este cunoscut pentru proprietățile apelor minerale folosite în proceduri terapeutice.

„Apa este deosebit de sănătoasă. Are o mulțime de minerale. Ar trebui reinvestit și modernizat”, a precizat o localnică.

„Sunt niște ape mezotermale care ies din solul nostru la o temperatură de 21 de grade. Principalele afecțiuni pe care le tratăm aici sunt cele degenerative, patologii artritice, dar pe lângă asta primim și pacienții care au sechele în urma accidentelor vasculare cerebrale”, a precizat un medic al centrului balnear.

Administrația cumpărătoare are deja planuri mari pentru complexul de 11 ha. Edilii evaluează prima fază a modernizării la 15 milioane de euro, bani pe care intenționează să îi atragă din fonduri europene în exercițiile financiare viitoare. Strategia turistică este completată de un alt proiect din comuna Cociuba Mare. Pe lacul Cărăsău va fi amenajată o zonă modernă de agrement, beneficiind de o finanțare europeană deja aprobată de 6 milioane de euro.

„Proiectul cuprinde crearea acestei zone de agrement, care constă într-o zonă de pub-uri, un restaurant de 100 de locuri interioare și încă 100 pe o terasă exterioară, locuri de joacă pentru copii, o promenadă în jurul lacului, un ponton plutitor. Vom amenaja o plajă de 2.500 de m2”, a mai precizat edilul.

Prin unirea resurselor din ambele localități, administrația din Cociuba Mare își propune să creeze un pol turistic și de sănătate de interes regional în zona de vest a țării.