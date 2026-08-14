A început reparația trotuarelor pe Bd. Regina Elisabeta. Ciucu: "Pavajul a fost pus prost. Când îl văd fărâmițat, mi se pune pe suflet"

2 minute de citit Publicat la 17:04 14 Aug 2026 Modificat la 17:04 14 Aug 2026

Primăria Generală a început refacerea trotuarelor pe Bulevardul Regina Elisabeta. Foto: PMB via Facebook

Trotuarele de pe bulevardul Regina Elisabeta din București vor intra în reparații, a anunțat vineri Primăria Municipiului București.

Demersul vine după ce Municipalitatea a refăcut esplanada de la Universitate.

Lucrările se vor desfășura pe ambele trotuare, de la strada Academiei până la bulevardul Mihail Kogălniceanu.

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"Și aici sunt dale sparte, fisurate, desprinse, un adevărat pericol pentru trecători. Nu s-a mai făcut mentenanță de cel puțin cinci ani de zile.

Ne ocupăm!

Pe o suprafață de 2.800 mp, reparăm fundația din beton, acolo unde sunt surpări sau denivelări și refacem pavajul din granit în zonele degradate. Dalele sparte se înlocuiesc, cele dezlipite se remontează", a comunicat PMB pe Facebook.

Primăria preia, de altfel, conținut dintr-o postare făcută tot pe Facebook de însuși primarul general, Ciprian Ciucu.

Potrivit primarului general, "pavajul a fost pus prost".

Ciprian Ciucu: "Aceste zone nu au fost reparate temeinic niciodată"

"Centrul începe să se prezinte mai bine, deși sunt încă multe de reparat. Aceste zone nu au fost reparate temeinic niciodată.

Pavajul a fost pus prost, fără șapă, direct pe pământ. Apa a săpat sub pavajul subțire, iar acesta s-a spart. Când îl văd cum clămpăne și îl văd fărâmițat mi se pune pe suflet.

Cer aceste reparații și insist de la începutul anului. Sper ca acum Administrația Străzilor București să prindă mai multă viteză și să lucreze mai temeinic decât atunci când a fost executată lucrarea inițial", a declarat Ciucu.

Trotuarele de pe bulevardul Regina Elisabeta sunt printre cele mai circulate din Capitală. În prezent sunt "o rușine", dar Primăria Generală le schimbă aspectul și transformă zona într-una sigură și accesibilă pentru toți pietonii, a adăugat primarul general.

În paralel, PMB pregătește lucrările mari de regenerare urbană a zonelor centrale, de înverzire, umbrire, demineralizare și permeabilizare a solului.

Referitor la acestea, vor fi dezbateri și concursuri de soluții, se precizează în postarea Municipalității.