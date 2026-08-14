Ciucu propune reguli noi pentru maşinile de mare tonaj care tranzitează Bucureştiul. Amenzi duble pentru circulaţia fără autorizaţie

Ciucu propune reguli noi pentru maşinile de mare tonaj care tranzitează Bucureştiul. Sursa foto: PMB

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a propus, vineri, spre dezbatere publică, un Regulament unic pentru camioanele și utilajele grele care tranzitează Bucureştiul. Se micşorează taxele pentru circulaţia prin zona B, pentru a încuraja transportatorii să aleagă rute din afara inelului central, dar se dublează amenzile pentru lipsa autorizaţiei. PMB a transmis că, în urma controalelor din 2026, s-a depistat că unul din cinci camioane circula ilegal prin Capitală.

"Reguli bine puse la punct și pentru camioane, tiruri, basculante ce trec prin București! Ce urmărim? Reducerea traficului greu care degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulația, dar și creșterea siguranței pentru ceilalți participanți la trafic: șoferi de autoturisme, pietoni.

Evident, fără a afecta transporturile esențiale. Regulamentul unic pentru camioane și utilaje grele, propus spre dezbatere publică, astăzi, de primarul general Ciprian Ciucu, vine cu claritate, digitalizare și cu pârghii simple de verificare pe teren, de către Poliția Locală a Municipiului București", a comunicat PMB.

Ce prevede noul regulament propus de Ciucu

"Se extind restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș. Adică va fi reconfigurată Zona B, prin extinderea de la limita Zonei A până la ieșirea din București. Acea zonă nu are acum nici o restricție și nu se plătește taxă.

Se actualizează taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor.

Pentru centrul orașului (Zona A), transportatorii vor plăti în continuare 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună, pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone și 7,5 tone, inclusiv.

Pentru Zona B, taxele vor fi de 90 lei/zi sau 710 lei/lună. Acum sunt 100 lei/zi, respectiv 787 lei pe lună. Astfel, îi încurajăm pe transportatori să aleagă rute din afara inelului central.

Amenzile pentru transportatorii care circulă prin București fără autorizație se diblează! Vor fi de până la 10.000 de lei, față de 4.000-5.000, cât este cuantumul în prezent.

Fără restricții orare. Autovehiculele de peste 5 tone pot circula fără restricții orare pe întreg teritoriul orașului, dacă dețin autorizația.

După dezbaterea publică și analizarea propunerilor, proiectul va fi supus votului consilierilor generali. Polițiștii locali au intensificat controalele pentru vehicule grele.

De la începutul anului, au verificat în trafic 4.000 de camioane și au dat peste 800 de amenzi, în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei. Practic, unul din cinci camioane circula ilegal", a mai transmis instituţia.