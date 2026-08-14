Mașinile chinezești cuceresc lumea, deși piața internă se prăbușește: "În 2030, China va deține 29% din piața europeană a electricelor"

4 minute de citit Publicat la 16:39 14 Aug 2026 Modificat la 16:39 14 Aug 2026

Târg auto internațional la Beijing, aprilie 2026. Estimările analiștilor spun că producătorii chinezi vor deține 20% din piața auto europeană până în 2030. Foto: Getty Images

Industria auto chineză cunoaște o perioadă de expansiune puternică în străinătate: mașinile chinezești cuceresc piețe din Europa până în Asia de Sud-Est și exercită presiuni tot mai mari asupra unor producători auto consacrați, precum Toyota Motor și Volkswagen.

Dar situația este diferită pe piața internă, unde vânzările de automobile sunt în declin constant de la sfârșitul anului trecut, notează Reuters.

Cererea slabă a consumatorilor și anii de concurență internă intensă au lăsat cea mai mare piață auto din lume cu o capacitate de producție excedentară.

Deși mari companii auto chineze precum BYD, Geely și Chery aspiră de mult timp să devină jucători de talie mondială, expansiunea rapidă a industriei este determinată acum atât de imperativul supraviețuirii economice, cât și de ambiție, afirmă analiști și reprezentanți din industrie.

Confruntați cu o cerere internă anemică, producătorii auto chinezi sunt motivați să accelereze ofensiva pe piețele externe, care era deja în plină desfășurare.

Această realitate nu face decât să intensifice presiunea asupra rivalilor europeni și japonezi, care se luptă să concureze cu vehiculele electrice chinezești, avansate din punct de vedere tehnologic și având costuri reduse.

Extinderea globală, noua strategie a producătorilor auto din China

„Producătorii auto chinezi dispun de capacități de producție excedentare, lanțuri de aprovizionare extrem de competitive, produse din ce în ce mai sofisticate și un puternic stimulent economic de a găsi surse de creștere în afara Chinei”, spune Bill Russo, directorul general al firmei de consultanță Automobility, cu sediul la Shanghai.

Extinderea la nivel global devine o necesitate strategică pentru principalii actori din piață, adaugă el.

Vânzările de automobile din China au scăzut cu o cincime în iulie, la 1,47 milioane de vehicule, față de aceeași lună a anului trecut, marcând cea de-a zecea lună consecutivă de declin, potrivit datelor publicate marți de Asociația Chineză a Autoturismelor.

În schimb, exporturile au crescut cu 88%, la 923.000 de vehicule.

Datele includ și mărci străine produse în China, însă tendința scăderilor de două cifre pe piața internă și a creșterilor de două cifre la export se menține și în cazul producătorilor auto chinezi.

Cui Dongshu, șeful Asociației autoturismelor, a atribuit prețurilor ridicate la carburanți cea mai recentă scădere a pieței locale.

Prețurile la carburanți au afectat cererea pentru vehiculele pe benzină. În plus, cererea în segmentul berlinelor de bază se menține scăzută.

Într-un sens mai larg, industria auto reflectă dinamica generală în cea de-a doua economie a lumii.

Fabricile și exporturile în plină expansiune susțin creșterea economică, în timp ce piața imobiliară slabă și consumul în dificultate limitează cererea internă.

Factorii de decizie din China se confruntă cu o economie care produce mai mult decât poate vinde pe piața internă.

Pentru producătorii auto, piețele externe oferă, deci, o supapă din ce în ce mai necesară.

Scădere de amploare a pieței auto din Japonia

În prima jumătate a acestui an, vânzările auto interne din China au scăzut cu 2,3 milioane de vehicule față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 20%.

Contracția echivalează cu toate înmatriculările de automobile noi din Japonia - cea de-a patra piață auto din lume - înregistrate în aceeași perioadă.

Între timp, exporturile de automobile ale Chinei au crescut cu 71% în prima jumătate a anului.

Analista HSBC Yuqian Ding afirmă că cererea internă de automobile este probabil să se stabilizeze și ar putea începe să se redreseze de la sfârșitul lunii august până în septembrie, pe măsură ce noul ciclu de lansare a modelelor prinde viteză.

Cu toate acestea, o redresare în formă de V pare puțin probabilă, a anticipat ea.

BYD, de exemplu, a compensat o scădere de 35% a vânzărilor interne în primele șapte luni ale anului printr-o creștere de 79% a vânzărilor externe față de aceeași perioadă din 2025.

Brazilia și Marea Britanie au devenit în 2026 cele mai mari piețe din afara Chinei pentru BYD.

Prezența tot mai mare a Chinei pe piețele externe reprezintă o provocare deosebită pentru Japonia.

Din 2023, China este cel mai mare exportator de automobile din lume, un titlu deținut mult timp de rivalul său asiatic.

„Ascensiunea Japoniei ca exportator de automobile s-a bazat pe eficiența producției, calitate și economie de combustibil”, explică Bill Russo.

Avantajul Chinei în prezent este mai amplu, arată acest specialist. Intră aici electrificarea, bateriile, software-ul, funcțiile inteligente, amploarea lanțului de aprovizionare și dezvoltarea foarte rapidă a produselor.

„Această combinație ar putea face ca globalizarea Chinei să aibă un impact mult mai perturbator”, conchide consultantul.

China și Japonia se luptă pentru cotă de piață

Presiunea exercitată de producătorii chinezi este deja vizibilă pe piețele externe importante.

Producătorii auto japonezi au deținut aproximativ 12% din piața europeană a autoturismelor în primul trimestru din 2026, o pondere aproape neschimbată față de acum patru ani, potrivit Counterpoint Research.

În aceeași perioadă, producătorii chinezi și-au majorat cota de piață de la doar 3% la 16%, datele privind înmatriculările sugerând că această creștere s-a făcut în detrimentul unor rivali europeni, sud-coreeni și americani.

Diferența este foarte evidentă în cazul vehiculelor electrice.

Mărcile chineze reprezintă aproape un sfert din livrările de vehicule electrice din Europa, în timp ce producătorii auto japonezi au o pondere puțin sub 5%.

„Adevărata diferență se vede la vehiculele electrice. Este un decalaj în materie de electrificare, nu doar o poveste despre preț”, punctează Abhilash Gupta, analist la Counterpoint Research.

Din ce în ce mai mult, producătorii auto chinezi merg dincolo de modelul bazat exclusiv pe exporturi și construiesc fabrici în Europa, remarcă Reuters.

Counterpoint estimează că mărcile chineze vor ajunge să dețină peste 20% din piața europeană totală a autoturismelor și 29% din piața vehiculelor electrice până în 2030.

„Tarifele pot încetini această evoluție, dar nu o vor inversa”, a anticipat analistul Counterpoint Research.