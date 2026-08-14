Scandal în Franța, după ce Macron a fost fotografiat pe skijet. Opoziția îl acuză că a plecat în vacanță în timpul incendiilor

Fotografia amintește de altele făcute de Emmanuel Macron în timpul vacanțelor sale de vară anterioare la reședința prezidențială de vară. FOTO: Profimedia Images

Emmanuel Macron este criticat dur de opoziția franceză după ce a apărut pe coperta revistei "Paris Match" plimbându-se cu un skijet în timpul valului de căldură și al incendiilor care afectează Franța. Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a acuzat președintele că transmite un mesaj nepotrivit într-un moment în care o parte dintre francezi se confruntă cu efectele caniculei și nu își permit să plece în vacanță, potrivit Le Monde.

Olivier Faure a spus despre Emmanuel Macron, că a preferat să se „distreze pe un skijet” în timpul vacanței sale din Brégançon, „în timpul valului de căldură” și al incendiilor.

„În timpul valului de căldură, când Franța arde, când unii francezi nu au putut merge în vacanță, președintele se distrează pe un skijet în Brégançon. Acesta este mesajul? Este foarte bine realizat”, a scris Olivier Faure pe X ca răspuns la coperta revistei săptămânale publicate în aceeași zi. Șeful statului este fotografiat pe un skijet, din profil și privind direct spre cameră, în spatele ochelarilor de soare, sub titlul „Vara trecută la cârmă”.

O fotografie evident autorizată, care amintește de altele făcute în timpul vacanțelor sale de vară anterioare la reședința prezidențială de vară – fotografii care stârniseră deja critici din partea adversarilor săi de stânga. În interior, un articol specifică (printre câteva citate anonime ale consilierilor politici) că vacanțele președintelui sunt completate prin activități precum boxul și alergarea. Articolul descrie, de asemenea, vacanța lui Emmanuel Macron ca fiind „studioasă”, cu un birou amenajat în Fortul Brégançon: „Președintele își petrece zilele la telefon”.

Olivier Faure, însă, nu a comentat cealaltă fotografie care ocupă un colț al aceleiași coperți a revistei Paris Match și care îl arată pe Raphaël Glucksmann sărutându-și partenera, jurnalista Léa Salamé, pe o plajă din Corsica, un preludiu la un alt articol despre „momentul marilor decizii” ale cuplului. Liderul partidului Place Publique urmează să confirme în toamnă dacă va fi într-adevăr candidat la președinție, caz în care ar trebui să participe la alegerile primare pentru a obține sprijinul Partidului Socialist - și, eventual, să-l înfrunte pe Olivier Faure în acest proces.

Pentru Marine Tondelier, secretară națională a Verzilor și candidată la președinție, francezii trăiesc o „vară apocaliptică” și „președintele nostru își face, prin urmare, un advertorial despre vacanța sa publicat în Paris Match” . „Emmanuel Macron: «Ai văzut cât de repede merge skijet-ul meu mare?»”, a ironizat ea vineri pe X, făcând o paralelă între fotografie și „decesele cauzate de cinci valuri de căldură, o secetă și incendii istorice, o criză agricolă, șomajul și sărăcia explozive, o criză a locuințelor, o datorie abisală...”. Pentru ea, această fotografie este „un deget mijlociu gigantic pentru mediu, [Emmanuel Macron] știe asta ” .

„Acesta este genul de politică care nu-mi place”, a comentat Pierre Ouzoulias, senator comunist de Hauts-de-Seine, la postul de radio Europe 1. El ar fi preferat ca Emmanuel Macron „să fie într-o mașină de pompieri ajutând pompierii să stingă incendiul. Acolo i-ar fi fost locul ” . „După vara pe care am avut-o, demonstrând că președintele este, de fapt, în vacanță, nu cred că acest lucru reflectă nivelul de îngrijorare publică, care este larg răspândit”, a adăugat reprezentantul Partidului Comunist Francez.

Deputata Edwige Diaz (Adunarea Națională, Gironde), intervievată la Franceinfo, a descris fotografiile cu șeful statului drept „stângace”. Dar „toată lumea are dreptul să-și ia o vacanță” și există „chestiuni mai importante ”, a adăugat ea.