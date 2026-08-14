Italia a recuperat tablourile de Renoir, Cezanne şi Matisse, furate dintr-un muzeu. Valoarea lor e estimată la peste 9 milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 16:19 14 Aug 2026 Modificat la 16:23 14 Aug 2026

Italia a recuperat tablourile de Renoir, Cezanne şi Matisse, furate dintr-un muzeu în urmă cu aproape cinci luni. Sursa foto: Getty Images

Poliţia italiană a recuperat trei picturi ale maeştrilor francezi Paul Cezanne, Pierre-Auguste Renoir şi Henri Matisse, care au fost furate dintr-un muzeu din apropierea oraşului Parma, în nordul Italiei, în urmă cu aproape cinci luni, au anunţat vineri oficiali italieni, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ofiţerii poliţie din cadrul unităţii de protecţie a patrimoniului cultural din Italia au recuperat lucrările după ceea ce poliţia a descris ca fiind o anchetă complexă. Mai multe informaţii urmau să fie publicate mai târziu în cursul zilei.

Picturile au fost luate de la muzeul Fondazione Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo, lângă Parma, în noaptea de 22 spre 23 martie. Experţii în artă au declarat că valoarea lor estimată a depăşit 9 milioane de euro (10,4 milioane de dolari).

Lucrările recuperate sunt "Tasse et Plat de Cerises" ("Ceaşcă şi farfurie cu cireşe") de Cezanne, "Les Poissons" ("Peşti") de Renoir şi "Odalisque sur la terrasse" ("Odalisca pe terasă") de Matisse.

Poliţia a publicat vineri o înregistrare video a furtului, în care doi hoţi mascaţi intră pe o fereastră, smulg cele trei tablouri de pe perete şi apoi ies imediat din clădire, într-o operaţiune care a durat mai puţin de trei minute.

"Fondazione Magnani Rocca" găzduieşte o colecţie privată reunită de regretatul critic muzical Luigi Magnani, inclusiv lucrări de Titian, Francisco Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, Peter Paul Rubens şi Giorgio Morandi, mai notează Reuters.