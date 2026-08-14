Rusia refuză propunerea lui Zelenski pentru un armistițiu parțial la Marea Neagră

Purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova. Foto: Hepta

Rusia a respins, vineri, ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susţinând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor „jumătăţi de măsuri” care „doar ar oferi un răgaz Ucrainei”, relatează Reuters, citat de Agerpres. În ultimele săptămâni, atât Rusia cât şi Ucraina şi-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creştere a preţului cerealelor la nivel mondial.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Ucraina că a recurs la „acte neruşinate de terorism” contra navelor, fără a face vreo menţiune despre atacurile comise de Rusia.

„Considerăm aceste atacuri drept o politică deliberată menită să destabilizeze transportul maritim civil în regiunea Mării Negre pentru a escalada şi mai mult tensiunile şi a prelungi conflictul, totul cu consimţământul flagrant al vecinilor regionali”, a susținut reprezentanta statului agresor.

„În acelaşi timp, nu vedem niciun semn de îmbunătăţire a situaţiei şi, în consecinţă, niciun motiv pentru jumătăţi de măsură care doar oferă un respiro regimului de la Kiev (felul în care regimul dictatorial de la Kremlin se referă la guvernul ales democratic din Ucraina - n. red.)”, a adăugat reprezentanta regimului Putin.

Ea a precizat că s-a referit la o declaraţie a ministrului de externe turc, Hakan Fidan, potrivit căreia Turcia le-a prezentat Rusiei şi Ucrainei propuneri pentru un moratoriu privind operaţiunile militare în Marea Neagră.

Agenţia de presă britanică a relatat, joi, că Ucraina i-a transmis Rusiei, prin intermediul unei ţări terţe, oferta de a pune capăt atacurilor contra ţintelor civile în Marea Neagră.

Maria Zaharova a spus că „nu este fezabilă” o revenire la iniţiativa din 2022-2023, mediată de Turcia, cu privire la cerealele transportate pe Marea Neagră, acord ce le-a permis Ucrainei şi Rusiei să continue livrările de cereale pe piaţa mondială. Acordul s-a blocat după ce Rusia a acuzat Ucraina şi Occidentul de nerespectarea părţii lor de înţelegere.