Calvar pentru românii aflați în vacanță în Halkidiki: Fug din calea flăcărilor în costum de baie și șlapi. Unii au rămas și fără cazare

Oamenii au fost scoși în grabă din hoteluri și de pe plaje. Foto: Profimedia Images/X

Noapte grea pentru mai mulți români aflați în vacanță în Halkidiki, după incendiul violent izbucnit joi în zona Kassandra. Oamenii au fost scoși în grabă din hoteluri și de pe plaje, iar unii au plecat doar cu actele și banii pe care au apucat să îi ia. Pe grupurile românilor din Grecia au apărut mesaje de la familii care caută cazare, dar și de la turiști care spun că au dormit în mașini după ce nu au mai putut reveni la hoteluri. Vineri dimineață, incendiul din apropiere de Siviri era sub control, însă pompierii continuau să supravegheze numeroase focare și zone cu jar, în condițiile în care rafalele de vânt pot depăși 100 km/h.

Focul a izbucnit joi după-amiază, în zona Siviri, pe brațul Kassandra din peninsula Halkidiki, și s-a extins rapid din cauza vântului puternic. Autoritățile grecești au trimis mai multe mesaje de evacuare prin sistemul 112, iar în unele zone oamenii au fost scoși inclusiv pe mare. În imaginile difuzate de ERT, turiști în costume de baie, unii cu copii în brațe, puteau fi văzuți îndreptându-se spre ambarcațiunile trimise pentru evacuare.

I am on the beach in Poseidi, Chalkidiki. This fire is in Siviri and it looks to me like it’s moving towards Sani. They reported 4 helicopters and 72 firefighters. Looks like more aeroplanes now. We counted 5 new ones just arriving from South. The aircrafts fill water tanks in… pic.twitter.com/9gzGj4aa8p — Stella Tsantekidou (@Stsantek) August 13, 2026

Pentru unii români aflați acolo, totul s-a întâmplat atât de repede încât nu au mai avut timp să își ia lucrurile. O turistă a povestit pe Forum Halkidiki că ea și familia ei au ajuns pe o plajă fără bagaje și fără să știe unde vor petrece noaptea.

„Suntem sinistrați, fără bagaje pe o plajă. Ne gândim dacă să o luăm spre Salonic sau ce să facem în seara asta. Spre Salonic este un trafic infernal. Noroc că am apucat să luăm bani și acte. În rest, în șlapi și costume de baie”, a scris femeia.

Aceasta a povestit că, în Siviri, erau evacuați inclusiv copii și oameni în vârstă, iar pe plajă întâlnise o familie de greci care își văzuse casa cuprinsă de flăcări.

„În satul de lângă cel unde am fost noi cazați, Siviri, se evacuează bătrânii și copiii cu bărcile. Lângă noi, pe plajă, o familie de greci plânge după casa lor care a fost înghițită de flăcări”, a relatat ea. Familia sa era în siguranță, dar încerca încă să găsească o soluție pentru noapte.

#Yunanistan'ın en çok turist çeken #tatilmerkezi #Halkidiki yanıyor. Akşam civarı başlayan yangın şu anda plajlara yakın ormanı alev alev kavuruyor ve her geçen saat otellere yaklaşan #yangın tam bir #kaos yarattı. Alevler, kıyıdaki kalabalıkları tehdit ediyor #Greece #fire pic.twitter.com/Y65EkYxnmN — Şeffaf Gazete (@SEFFAFGAZETE) August 13, 2026

Familii cu copii au rămas fără cazare

Un alt român, cazat în Elani, spunea că focul ajunsese în pădurea din fața locului în care stătea și că turiștii au fost evacuați de urgență în jurul orei 17:00.

Pe Forum Halkidiki au început apoi să apară tot mai multe mesaje de la oameni care căutau camere libere. O familie cu un copil povestea că nu dormise de două nopți și că bagajele rămăseseră la cazare.

„Dacă știe cineva cazare măcar pentru astăzi în Kassandra, vă rog să lăsați un număr de telefon! Nu am dormit de două nopți și suntem cu copil în mașină! Nu avem bagaje, au rămas la cazare!”, au scris turiștii.

Situația a fost diferită de la o zonă la alta. În Skala Fourka, un turist român spunea că oamenii au fost evacuați în jurul orei 15:00, dar că ulterior au putut reveni. Mirosul de fum era însă încă puternic, drumul spre Siviri rămânea blocat, iar avioanele continuau să intervină asupra focarelor.

Alți turiști povesteau că, deși hotelurile le spuneau că situația este în regulă, polițiștii nu îi mai lăsau să intre spre Siviri.

„Sunt mulți care nu au rezervarea în Siviri și nu sunt lăsați să meargă la cazare! Nimeni nu ajută, nimeni nu transmite informații. Oamenii dorm în mașini pe marginea drumului sau în parcări la Lidl!”, a scris un român aflat în zonă.

#Internacional | Un incendio forestal en la península de #Halkidiki, #Grecia, obligó a evacuar por mar a 500 turistas de las playas de Siviri y Fourka.



Más de 200 bomberos combaten el fuego.



Aquí la nota: https://t.co/1xtWbx5hHc pic.twitter.com/ZPyojsWo0l — Canton Radio (@CantonRadio) August 14, 2026

Peste 300 de oameni au fost evacuați de pe plajă

Incendiul a obligat autoritățile să organizeze evacuări și pe mare. Din zona Papakyritsi, în Fourka, turiștii și localnicii au fost preluați cu o navă a Gărzii de Coastă, ambarcațiuni private și o navă rapidă pentru pasageri. Peste 300 de persoane au fost scoase de pe plajă.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați 161 de pompieri, 57 de autospeciale, patru echipe pedestre și voluntari. Din aer au intervenit nouă avioane și șapte elicoptere. La operațiune au participat și trei autospeciale de pompieri din Republica Moldova, aflate în Grecia prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Consulatul României anunță unde pot cere cazare turiștii afectați

În condițiile în care unii români au rămas fără acces la hoteluri sau caută un loc unde să petreacă noaptea, Consulatul General al României la Salonic a anunțat că autoritățile elene au deschis o platformă specială pentru persoanele afectate de incendiul din Kassandra.

Prin intermediul acesteia poate fi solicitată cazare temporară. Platforma a fost creată de Ministerul Turismului din Grecia, împreună cu Camera Hotelierilor, și vine în completarea ajutorului oferit de autoritățile locale.

Consulatul le recomandă românilor aflați în zonele afectate să urmărească mesajele și instrucțiunile autorităților grecești și să respecte măsurile de siguranță. În caz de urgență, numărul care trebuie apelat este 112.