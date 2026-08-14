„Mamaia ar trebui să învețe de la Albania”. Ce soluție au experții pentru stațiunea emblemă de la Marea Neagră

Imagine din conferința „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”. Foto: Antena 3 CNN

De 120 de ani, Mamaia este locul de întâlnire al celor care caută relaxare, divertisment, zile de armonie în familie și toate experiențele care au definit vara românească. Într-un moment când e nevoie de acțiune concretă pentru a recâștiga competiția în turismul global, Antena 3 CNN susține conferința „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”. Adrian Gorpin, jurnalist specializat în turism, spune că Mamaia ar trebui să „învețe ceva de la Albania”.

George Măndilă, directorul OMD Mamaia - Constanța, susține că este esențial să se înceapă studiile de specialitate pentru un centru de evenimente mare.

„Chiar dacă nu se va vedea în 2027 sau în 2030, eu consider că este esențialmente necesar să se înceapă studiile de specialitate pentru un centru de evenimente mare în stațiunea Mamaia. Va rezolva alveole turistice pe timp de iarnă, va rezolva parte din capetele de sezon și, evident, o investiție mare, după principiul gravitației puternice a unei planete, atrage după sine tot felul de alte afaceri mici. Sunt nevoit să mă repet: un centru mare de evenimente, musai.

Din punct de vedere al promovării, insistența în internet și pe rețelele sociale, targetat foarte frumos pe Google și în Meta, cu tot felul de materiale video sau content potrivit, dus pe segmente de populație, în funcție de anumite targete, pe categorii turistice. Cum spunea domnul Gorpin, deocamdată acolo suntem pentru piața internațională. În ceea ce privește piața națională, ca lucrurile publicitare din marile televiziuni, acolo se face tot jocul”, a spus Măndilă.

Adrian Gorpin, jurnalist specializat în turism, spune că Mamaia ar trebui să „învețe ceva de la Albania”.

„Să continue să fie proactivi, să nu mai fie reactivi, să nu-și dorească să omoare hate-ul pentru că hate-ul este la modă și să învețe ceva de la Albania. Albania a declanșat în urmă cu 16 luni o campanie care se numea „Good Things About Albania” și aduceți-vă aminte.

Cred că toți de aici am văzut. Aceasta nu este o imagine din Grecia, aceasta nu este o imagine din Croația, este Albania. Te așteptăm. Noi suntem ieftini și s-a închis campania. Decât să te lupți cu morile de vânt, mai bine să construiești tu lucruri pentru a le arăta celorlalți care sunt plusurile tale”, a spus el.

Evenimentul „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, organizat de Antena 3 CNN, are loc vineri, 14 august 2026, în stațiunea Mamaia, Piațeta Cazino Mamaia – scena Mamma Mia, și este moderat de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.