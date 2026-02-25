Neptun Deep, investiția strategică de 4 miliarde de euro care poate schimba economia României

Bogdan Ivan a dat asigurări că autoritățile sunt în grafic cu proiectul Neptun Deep. Sursa foto: OMV Petrom

Neptun Deep nu este doar cel mai mare proiect de gaze naturale aflat în dezvoltare în Uniunea Europeană, ci și una dintre cele mai importante investiții strategice pentru România din ultimele decenii. Impactul economic este uriaș, iar dincolo de cifre, Neptun Deep înseamnă consolidarea securității energetice a României și reducerea dependenței de importuri, într-un context geopolitic tensionat. Detalii despre acest proiect, care promite să transforme România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, au fost oferite la Conferința „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”, organizată de Antena 3 CNN.

„Aș porni prin a spune că unul dintre cele mai importante puncte la care lucrăm în momentul acesta, așa cum intuiți, este Neptun Deep, care este o investiție împreună cu partenerul nostru Romgaz, de 4 miliarde de euro. Este cel mai mare proiect de gaze al Uniunii Europene în acest moment. Este în buget, este în timp, la momentul actual.

Ca să pun un pic în perspectivă, practic, impactul pe bugetul de stat va fi, pe durata de viață a proiectului, a exploatării, undeva la 20 de miliarde de euro contribuție, iar la PIB-ul României va fi undeva la 40 de miliarde, cifre care au foarte multe zerouri și care nu vin de la sine, vin cu foarte mult efort în spate, efort care solicită, de asemenea, stabilitate fiscală, solicită, de asemenea, un mediu politic stabil, parteneri de discuție stabili, pentru că, așa cum o vedem noi, este practic coloana vertebrală a sistemului de energie dintr-o țară.

Practic, partea de extracție, de producere de gaze și de țiței asigură, pe value chain în sus, sursa de energie de care industria are nevoie și, de asemenea, consumatorii.

Despre Neptun Deep aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Intră într-o etapă importantă. Dar discutam zilele trecute cu colegii și îmi aduceau aminte de 2023, când ne spuneam că, dacă ajungem la finalul anului și atingem țintele acestea, cred că ne-am ”deriscat” semnificativ, și după aceea mi-am adus aminte că am făcut același lucru în fiecare an. Ceea ce ne spune că, în momentul în care progresezi un proiect, cel mai important pas este cel din fața ta.

Și, extrem de important, ce aș vrea să spun este capacitatea de execuție și de a progresa un proiect de anvergură de genul acesta. Sunt 4 miliarde de euro buget, o echipă impresionantă, este un proiect, aș îndrăzni să spun, global”, a explicat Cristian Hubati, Membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Explorare și Producție.