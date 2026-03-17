Joseph Stiglitz spune că „marele câștigător” al războiului din Iran e Rusia: „E unul dintre cele mai grave lucruri pentru democrație”

„Marele câștigător” al războiului din Iran este Rusia, în timp ce oamenii obișnuiți plătesc factura, a declarat, marți, economistul american Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, potrivit Agerpres. De asemenea, economistul a prognozat creșteri de prețuri la alimente și multe materii prime în perioada următoare, dacă războiul continuă.

„Îi vedem pe americani plătind preţul în ce priveşte creşterea preţurilor la petrol şi a preţurilor la tot ce importă, cu efecte de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare. Statele Unite aveau deja o criză a costului vieţii, iar acum este şi mai severă.

Până acum, Iranul a determinat creşteri bruşte ale preţurilor la petrol şi gaze, dar ne aşteptăm ca, dacă situaţia continuă, aceste creşteri să se extindă şi la alimente, aluminiu şi multe alte materii prime”, a remarcat Stiglitz într-un interviu acordat înainte de a participa la ediţia pe 2026 a Simpozionului UE privind taxele de la Bruxelles.

Joseph Stiglitz a adăugat că în timp ce oamenii simpli au doar de pierdut de pe urma acestui conflict, există și câțiva câștigători, iar de departe cel mai mare e Rusia.



„Există câţiva câştigători. Companiile petroliere o duc foarte bine. (...) Glumeam cu un reprezentant al guvernului norvegian şi mi-a spus: E un lucru foarte bun pentru Norvegiať”, a menţionat Stiglitz, pentru a conchide că, „deci, există câştigători şi, din păcate, Rusia este un mare câştigător”.



„Nu numai că (preşedintele american Donald) Trump a redus sancţiunile împotriva Rusiei, dar preţul petrolului rusesc a crescut vertiginos. Acesta este unul dintre cele mai grave lucruri pe care ţi le poţi imagina pentru democraţie”, a mai afirmat economistul american.

Anterior, Stiglitz a avertizat că Inteligența Artificială (AI) nu este doar o altă revoluție tehnologică, ci este o forță care poate eroda locurile de muncă și poate aduce o nouă eră a inegalității. Asta, cu excepția cazului în care guvernele și instituțiile de stat împing această forță într-o direcție diferită.