Campania APIA s-a încheiat: peste 671.000 de cereri au fost depuse pentru subvențiile din 2026

1 minut de citit Publicat la 17:30 07 Iun 2026 Modificat la 17:30 07 Iun 2026

Motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor / Sursa foto: GettyImages

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a anunțat sâmbătă încheierea cu succes a campaniei de depunere a cererilor de plată pentru subvențiile APIA aferente anului 2026.

„Una dintre principalele priorități ale mandatului meu de ministru interimar a fost finalizarea în bune condiții a acestui proces esențial pentru fermieri.

Au fost depuse 671.334 de cereri de plată pentru o suprafață totală de 9.766.322 de hectare. Comparativ cu anul trecut, suprafața declarată a crescut, în timp ce numărul cererilor a scăzut, în special în cazul terenurilor mai mici de 5 hectare. Această evoluție reflectă procesul de comasare a terenurilor agricole și consolidarea exploatațiilor, esențial pentru creșterea competitivității agriculturii românești”, a spus Tanczos Barna într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta le-a mulțumit tuturor angajaților APIA din aparatul central, precum și din centrele județene și locale, pentru efortul colectiv și individual care a făcut posibilă finalizarea cu succes a acestei campanii.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le-a reamintit anterior fermierilor că termenul-limită pentru depunerea Cererilor de plată în cadrul Campaniei 2026 este data de 5 iunie 2026, inclusiv.

După această dată, cererile nu mai pot fi depuse. Fermierii au fost îndemnați să valorifice această oportunitate, pentru a evita pierderea sprijinului financiar acordat prin schemele și măsurile gestionate de APIA.