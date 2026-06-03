Tanczos Barna: Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor a votat prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază

Tanczos Barna. sursa foto: Agerpres

Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, prelungirea, până la sfârşitul anului, a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsură solicitată de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, relatează Agerpres.

Acesta a explicat, pe pagina sa de Facebook, care este rațiunea din spatele acestei inițiative.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului. UDMR a susţinut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflaţia ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menţinută. La propunerea noastră, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor a votat astăzi prelungirea măsurii până la sfârşitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie. Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creşterii preţurilor la alimentele de bază (...) Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a scris Tanczos Barna.

Iniţial, măsura urma să expire la finalul lunii iunie. Pentru a intra în vigoare, prelungirea mai are nevoie de votul plenului Camerei Deputaţilor.

Lista produselor cu preţuri plafonate include: pâine albă simplă (300-500 g), lapte de consum de 1 litru (1,5% grăsime, fără UHT), brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, maximum 200 g), făină albă de grâu "000" (până la 1 kg), mălai (până la 1 kg), ouă de găină calibrul M, ulei de floarea-soarelui (până la 2 litri), carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.), fructe proaspete vrac (mere, pere, prune, struguri), cartofi proaspeţi albi vrac, zahăr alb tos (până la 1 kg), smântână (12% grăsime), unt (până la 250 g) şi magiun (până la 350 g).