APIA a început campania de depunere a cererilor de plată pentru 2026. Până când pot depune fermierii solicitările

1 minut de citit Publicat la 10:11 16 Mar 2026 Modificat la 10:11 16 Mar 2026

La completarea cererii, fermierii care sunt beneficiari APIA îşi vor actualiza informaţiile pentru Campania 2026 / Sursa foto: GettyImages

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat, luni, campania de primire a cererilor de plată pentru anul 2026, atfel că fermierii pot depune solicitările în perioada 16 martie - 5 iunie 2026 inclusiv, la Centrele APIA, conform programării stabilite de instituţie.

Potrivit sursei citate, se va depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafeţe de teren şi/sau deţine exploataţii cu cod ANSVSA în diferite localităţi/judeţe.

La completarea cererii, fermierii care sunt beneficiari APIA îşi vor actualiza informaţiile pentru Campania 2026.

Cererea de plată, inclusiv declaraţia de suprafaţă, se completează în aplicaţia geospaţială AGI Online.

În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declaraţia specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcţionarii APIA, înainte de accesarea AGI Online.

APIA le recomandă fermierilor ca înainte de a depune cererea de plată: să verifice la primăria unde este înregistrat terenul, situaţia înscrierii acestuia în Registrul agricol; să se asigure că documentele care atestă utilizarea terenului sunt valabile la data depunerii cererii; să verifice actualizarea datelor animalelor în Baza Naţională de Date, dacă deţin exploataţii zootehnice.

Semnarea cererii de plată este obligatorie, iar APIA încurajează utilizarea semnăturii electronice, ca instrument modern şi eficient pentru finalizarea procesului de depunere a cererilor.

Materialele de informare aferente Campaniei sunt disponibile pe site-ul instituţiei şi la Centrele Judeţene şi locale APIA.