Ministrul Agriculturii propune ca fermierii să cumpere motorină fără accize și fără TVA: "Impactul la buget e zero"

Fermierii vor primi un tichet de 78 de litri pe hectar, a spus ministrul Agriculturii.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat vineri la Antena 3 CNN că a propus introducerea unui sistem de tichete pentru motorina utilizată în agricultură, prin care fermierii ar putea cumpăra direct la pompă combustibil fără acciză și TVA pentru un consum standard de 78 de litri pe hectar.

“Deja am creionat un proiect de ordonanță, l-am depus la Ministerul de Finanțe și am avut o discuție cu domnul Nazare. În momentul de față este în analiză la Ministerul de Finanțe și am propus un mecanism foarte simplu. Noi vorbim în agricultură de 771 de milioane de litri de motorină, prin care fermierii români primesc acciză, acciză de 2,8 lei/l de motorină pentru o cantitate de 78 de litri la hectar. Această acciză durează foarte mult să fie plătită de către statul român. Vorbim de întârzieri și anul acesta avem întârzieri la trimestru trei și patru.

Mai mult de atât, în vegetal, în agricultura din România cerealele au taxare inversă. Orice cheltuială cu motorina, cu alte servicii, cu reparații la utilaje, statul român rambursează TVA către fermieri. Eu am propus să eliberăm niște tichete prin imprimeria națională pentru 78 de litri pe hectar pentru anul 2026 prin care fermierii români să meargă la stațiile autorizate prin care să primească combustibilul necesar în agricultură fără acea acciză și fără TVA pe care statul tot îl plătea fermierilor români”, a spus Florin Barbu.

Fermierii vor primi un tichet de 78 de litri pe hectar, a spus ministrul Agriculturii: “Această suprafață este declarată la APIA, iar pentru cei 78 de litri fermierii merg la benzinărie și achiziționează litrul de motorină fără acciză și fără TVA. Toată această măsură nu are impact asupra bugetului de stat”.

Florin Barbu a precizat că mecanismul poate fi aplicat și mâine: “În două zile am finalizat actul, ordonanța la Ministerul Agricuturii, astăzi am discutat cu ministrul Nazare, am prezentat proiectul de ordonanță, m-a rugat să îl las în analiză două-trei zile la Ministerul Finanțelor. Este un mecanism care poate fi aplicat de mâine.

TVA-ul era oricum rambursat către fermieri, să nu mai aștepte rambursarea. Sunt convins că domnul Nazare îl va aplica pentru că a înțeles acest mecanism”.

Dacă nu vor fi luate măsuri, inflația ar putea ajunge la 15% până în iulie: “Dacă nu luăm aceste măsuri, dacă continuăm în acest ritm, inflația ajunge până în iulie la 15%. Guvernul nu încasează, pentru că în industria alimentară, producția a scăzut cu 25% și se duce spre 30%. Neavând producție și scăzând consumul, statul nu încasează taxe și impozite. Dacă luăm măsurile se poate redresa industria alimentară”.

Ilie Bolojan nu a vrut să comenteze joi dacă Guvernul va scădea accizele după creșterile de prețuri la pompă. El a precizat că orice măsură care va fi luată de limitare a scumpirilor se va încadra în spațiul fiscal existent.