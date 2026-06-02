Google investește în primul său centru de date din Suedia. Proiectul va crea 100 de locuri de muncă

Proiectul marchează o etapă importantă în prezența companiei în Suedia / Foto: Getty Images

Google anunță că început construcția primului său centru de date din Suedia, în localitatea Horndal, pentru a răspunde cererii tot mai mari de servicii Google pe care oamenii și companiile le utilizează zilnic, inclusiv Google Search, Google Cloud și YouTube. Noul proiect va genera 100 de locuri de muncă, anunță reprezentanții companiei.

Proiectul marchează o etapă importantă în prezența companiei în Suedia. Reprezentanții companiei spun că investiția va sprijini dezvoltarea mediului de afaceri local, dar și a creatorilor și dezvoltatorilor din regiune, mai ales că urmează să fie disponibile în jur de 100 de locuri de muncă.

De asemenea, unitatea este proiectată cu accent pe sustenabilitate: va fi răcită cu aer pentru a reduce consumul de apă și va putea livra căldură reziduală către locuințe și afaceri din zonă, prin sisteme de recuperare a energiei.

„Pentru a sprijini creșterea locală, lansăm, de asemenea, un fond de 5 milioane de euro pentru inițiative comunitare axate pe educație, sustenabilitate și dezvoltarea forței de muncă.

Această investiție va contribui la crearea de locuri de muncă și va asigura că economia digitală creează oportunități pentru toată lumea din regiune”, a transmis Google, pe blogul companiei.

Astfel, investiția se înscrie în strategia sa pe termen lung privind energia verde. Google a subliniat că a contribuit la introducerea a peste 700 MW de energie regenerabilă în rețeaua Suediei din 2013 până în prezent.