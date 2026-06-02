Record istoric de coșmar într-o țară plină de români: Chiria a ajuns să coste până la 76% din salariu. „Ne aflăm într-un punct critic”

2 minute de citit Publicat la 23:45 02 Iun 2026 Modificat la 23:54 02 Iun 2026

Spaniolii cheltuie acum jumătate din salariu pe chirie. În Madrid și Barcelona, costurile depășesc 70% din venituri. Foto: Getty Images

Criza accesului la locuințe continuă să se adâncească în Spania. În 2025, efortul financiar necesar pentru închirierea unei locuințe a ajuns la un nivel record: în medie, spaniolii alocă 50% din salariul brut pentru plata chiriei, față de 47% anul trecut.

Datele provin dintr-un studiu realizat pe baza informațiilor furnizate de platformele InfoJobs și Fotocasa și arată o tendință îngrijorătoare. Dacă în 2019 chiria reprezenta 38% din salariul mediu, în 2025 ponderea a urcat la 50%, cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul monitorizării, scrie Euronews.

Chiriile cresc mult mai repede decât salariile

Potrivit studiului, în ultimul an salariile afișate în ofertele de muncă au crescut cu doar 1%, în timp ce prețurile chiriilor au urcat cu 6,9%, ajungând la o medie de 14,21 euro pe metru pătrat pe lună.

Luând ca reper o locuință de 80 de metri pătrați, chiria anuală medie a ajuns la 13.642 de euro. În comparație, salariul brut mediu anual în Spania este de 27.336 de euro, ceea ce înseamnă că jumătate din venit se duce pe plata chiriei.

Madrid și Catalonia, cele mai afectate regiuni

La nivel regional, Madrid ocupă primul loc în clasament. Aici, chiria consumă în medie 71% din salariul brut. Foarte aproape se află Catalonia, cu 70%.

Urmează Insulele Baleare (64%), Țara Bascilor (58%) și Insulele Canare (56%), regiuni în care costurile locuirii pun o presiune considerabilă asupra bugetului locuitorilor.

La polul opus se află Extremadura, unde chiria reprezintă 29% din salariu, și Castilla-La Mancha, cu 32%. Chiar și așa, aceste valori depășesc nivelurile recomandate de organismele internaționale.

Barcelona, provincia unde chiria „înghite” cea mai mare parte a salariului

Analiza pe provincii scoate la iveală diferențe și mai mari. Barcelona este zona cea mai puțin accesibilă pentru chiriași: în medie, 76% din salariul brut este cheltuit pentru plata chiriei.

Pe următoarele locuri se află Madrid (72%), Insulele Baleare (64%), Vizcaya (61%), precum și Las Palmas și Guipúzcoa, ambele cu 57%.

În schimb, cele mai accesibile provincii sunt Jaén (23%), Teruel (25%), Cáceres (27%) și Ciudad Real (28%). De altfel, doar șapte provincii și comunitatea autonomă Extremadura se situează la sau sub pragul de 30% din salariu alocat chiriei.

Experții vorbesc despre o „urgență locativă”

Reprezentanții Fotocasa avertizează că situația a ajuns într-un punct critic. Maria Matos, director de cercetare și purtător de cuvânt al companiei, spune că faptul că oamenii trebuie să cheltuiască jumătate din venituri pe chirie reprezintă o adevărată „urgență locativă”, nivelul fiind cu 20 de puncte procentuale peste recomandările specialiștilor.

La rândul său, InfoJobs atrage atenția asupra decalajului tot mai mare dintre evoluția salariilor și creșterea costurilor locuirii. Deși salariul brut anual mediu a crescut cu 276 de euro față de anul trecut, această majorare este insuficientă pentru a compensa scumpirea accelerată a chiriilor.

Potrivit studiului, efectele sunt deja vizibile: oamenii economisesc mai greu, își schimbă mai greu locul de muncă și amână decizii importante, precum mutarea din casa părinților sau întemeierea unei familii.