Un român și-a dat foc în fața casei fostei sale iubite, în Italia. Cei doi vorbeau prin apel video când bărbatul s-a stropit cu benzină

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un român în vârstă de 35 de ani se află în stare critică la spitalul Niguarda din Milano, după ce şi-a dat foc în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce se afla într-o maşină parcată în faţa locuinţei fostei sale iubite din oraşul Cinisello Balsamo, în apropiere de Milano, informează ANSA, potrivit Agerpers.

Potrivit anchetatorilor, femeia le-a declarat carabinierilor că era într-un apel video cu fostul partener în momentul în care acesta s-a stropit cu benzină şi şi-a dat foc.

După ce flăcările l-au cuprins, bărbatul a deschis portiera maşinii şi a ieşit din autoturism. Pompierii l-au găsit căzut pe asfalt, lângă vehicul, şi l-au transportat de urgenţă la spital unde este internat în stare critică.

Fosta iubită le-a mai spus poliţiştilor că bărbatul o hărţuia de aproximativ un an, de când cei doi s-au despărţit, însă nu a depus niciodată o plângere împotriva acestuia.

Autorităţile italiene continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanţele incidentului.