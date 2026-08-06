"Aeronava s-a răsturnat cu susul în jos". 17 oameni au fost răniţi după ce un avion Air India a traversat o zonă cu turbulenţe severe

17 oameni au fost răniţi după ce un avion Air India a traversat o zonă cu turbulenţe. Sursa colaj foto: Facebook/South China Morning Post

Aproape 150 de oameni au trăit momente de coşmar în timpul unui zbor pe ruta Phuket - New Delhi, la bordul unui avion al companiei Air India. La un moment dat, aeronava a traversat o zonă cu turbulenţe puternice, a coborât brusc aproximativ 90 de metri, provocând panică în rândul pasagerilor. 17 persoane au fost rănite şi au fost transportate la spital, după ce piloţii au reuşit să aducă avionul, în siguranţă, la sol, pe aeroportul din New Delhi, relatează South China Morning Post. "Avionul s-a oprit dintr-odată în aer şi s-a întors. Era în mişcare şi răsturnat cu susul în jos", a povestit unul dintre răniţi. Printre victime se numără şi doi membri ai echipajului, iar autorităţile din India investighează acum acest incident.

Potrivit unui raport Reuters, care citează o declarație guvernamentală de marți, autoritățile au recuperat înregistratorul de date de zbor – cutia neagră – și înregistratorul de voce din cabina de pilotaj ale aeronavei.

Zborul AI2379 al Air India a decolat din Phuket spre New Delhi în cursul dimineții de marți şi, la un moment dat, avionul a pierdut brusc altitudine, a transmis compania aeriană. Conform platformei Flightradar24, avionul implicat în incident este un Airbus vechi de șapte ani.

"Toată lumea, vă rog, să îşi fixeze centurile de siguranţă, pentru că este o situaţie de urgenţă. Vă rog, fixaţi-vă centurile de siguranţă! Nimeni nu ar trebui să se ridice", a spus una dintre însoţitoarele de bord, în timp ce unul dintre călători a filmat scenele de coşmar.

15 pasageri şi doi membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit mărturiei unuia dintre răniți, avionul s-ar fi răsturnat cu susul în jos în timpul turbulențelor și ar fi rămas în această poziție timp de 2 - 3 minute.

"La o oră şi jumătate de la decolare, avionul s-a oprit dintr-odată în aer şi s-a întors... De exemplu, telefonul meu este aeronava: era în mişcare şi răsturnat cu susul în jos. S-a mişcat aşa timp de 2 - 3 minute", a povestit unul dintre bărbaţii aflaţi în avionul companiei Air India.

Ulterior, acesta a mai spus: "Unii dintre călători s-au lovit la cap, iar câţiva copii mici au fost răniţi. Eu m-am lovit în zona lombară, fratele meu s-a rănit la umăr şi și-a spart un timpan".

Cei 17 răniţi au fost preluaţi de ambulanţele care îi aşteptau pe aeroportul din New Delhi, potrivit comunicatului autorităților. La bordul aeronavei se aflau 137 de pasageri şi opt membri ai echipajului.

Air India a transmis că pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile necesare și a informat, de asemenea, producătorul aeronavei despre incident.