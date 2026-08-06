PIB-ul Uniunii Europene este evaluat în 2025 la 18.800 de miliarde de euro. Cât reprezintă economia României

<1 minut de citit Publicat la 14:35 06 Aug 2026 Modificat la 14:35 06 Aug 2026

Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

PIB-ul Uniunii Europene este evaluat în 2025 la 18.800 miliarde de euro, iar al României la 380 miliarde de euro, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), potrivit Agerpres.

Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE (4.500 miliarde de euro, sau 23,8% din totalul UE), urmată de Franţa (15,8%) şi Italia (12%).



La polul opus se află Malta (0,1%), Cipru, Estonia şi Letonia (toate cu 0,2%).

PIB-ul României, ca pondere din totalul UE, a fost anul trecut de 2%. Înaintea României se află: Germania (23,8%), Franţa (15,8%), Italia (12%), Spania (9%), Ţările de Jos (6,2%), Polonia (4,9%), Belgia (3,4%), Irlanda şi Suedia (ambele cu 3,2%), Austria (2,7%) şi Danemarca (2,2%).